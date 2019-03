Quali sono i tipi di yoga più comuni?

I tipi di yoga più diffusi sono:

Kundalini

Vinyasa

Hata

AntiGravity.

Di seguito una breve descrizione.

Kundalini Yoga

Il kundalini yoga è un percorso fisico e mentale che dovrebbe favorire la conquista di una coscienza superiore. Come suggerisce il nome, questa forma di yoga si basa sul concetto di Kundalini o Shakti, ovvero l'energia creativa ancestrale che anima la vita.

Nella sua forma ordinaria, lo yoga Kundalini interessa tutto il corpo, poiché si basa sulla forza vitale. Alla base della colonna vertebrale, in corrispondenza dell'osso sacro, si identifica il punto di maggior riserva "dormiente" che si ipotizza somigli ad un "serpente arrotolato su sé stesso tre volte e mezzo". Questa energia rappresenta il pieno potenziale della consapevolezza umana ed è questa spirale di energia a scatenarsi quando la Kundalini viene risvegliata. Ciò può accadere in molti modi, come facendo gli asana, cantando o meditando. In alcuni casi il risveglio può avvenire spontaneamente, ad esempio quando si entra in contatto con il giusto maestro Kundalini o si ha un'esperienza di pre-morte.

Quando la Kundalini viene liberata, corre verso il cervello attraverso un condotto posizionato in prossimità del midollo spinale, chiamato Sushumna. Mentre si dirige al sistema nervoso centrale, secondo Swami Vivekananda – cit. del suo libro "Raja Yoga" – l'energia sblocca progressivamente i livelli della coscienza liberandola dal suo pregresso karma negativo, originando positività. In definitiva, lo yogi completo si libera dalla schiavitù dell'ordinaria identità terrena e raggiunge il Samadhi, completa unione con la coscienza divina.

La Kundalini è una forma di energia diversa, che non può essere misurata come avviene normalmente per la conduzione nervosa. Per chi ci crede, un eccesso energetico potrebbe anche danneggiare la rete neurale, quindi il kundalini yoga andrebbe praticato con cautela e, al principio, senza esagerare. L'energia Kundalini in eccesso potrebbe venire deviata nei canali laterali che fiancheggiano il midollo spinale, noti come ida e pingala (emergenza spirituale), che danno origine a sintomi negativi. Nel suo libro "Energies of Transformation", Bonnie Greenwell descrive esperienze molto simili a un crollo psicotico – è infatti piuttosto comune che, in tali circostanze, vengano sbloccati ricordi a lungo repressi di traumi infantili.

Il Kundalini yoga potrebbe essere definito un processo di trasformazione, che implica il dinamismo di potenti correnti energetiche le quali interessano il corpo, la mente e lo spirito. Per evitare problemi, la trasformazione dovrebbe essere guidata da uno yogi qualificato.

Bruce Greyson, Professore di Psichiatria e Scienze Neurocomportamentali all'Università della Virginia nelle tradizioni orientali, scrive: " Kundalini would be ideally activated at the appropriate time by a guru who can properly guide the development of that energy. If awakened without proper guidance… Kundalini can be raw, destructive power loosed on the individual's body and psyche". Traduzione: il Kundalini andrebbe attivato al momento opportuno da un guru che possa guidare correttamente lo sviluppo e l'incanalamento di quell'energia vitale. Se risvegliato senza una guida adeguata ... il Kundalini può avere un potere distruttivo sulla mente e sul corpo di chi lo pratica.

Hata Yoga

Hatha Yoga è in realtà un termine generico per indicare la pratica fisica dello yoga. Hata significa letteralmente "forza" e, non a caso, l'Hata Yoga si riferisce alle sequenze di vari asana. L'obbiettivo principale è trovare il giusto equilibrio tra forza e flessibilità. Questa pratica altamente fisica allinea il corpo in modo che l'energia interna possa fluire liberamente. Sottolinea anche l'importanza di rimanere coscenti e concentrarsi sul respiro, nonostante i movimenti. A seconda dell'istruttore, i passaggi potrebbero essere lenti o più rapidi.

Vinyasa Yoga

Il Vinyasa yoga è un modo di eseguire lo yoga. Anche detto "flow" (flusso), richiede movimenti lenti e consapevoli, indispensabili per cambiare da una posa all'altra senza fermarsi.

La pratica del Vinyasa richiede un certo controllo del respiro, dell'equilibrio, della forza e della flessibilità. Può essere una pratica stimolante e fisicamente impegnativa, ad esempio richiedendo l'esecuzione di molteplici asana (come il saluto al sole. Può tuttavia essere adattato a tutti i livelli. Il focus di questa pratica è la correlazione tra respiro e movimento corporeo.

Ashtanga e Power yoga sono considerati yogi in stile Vinyasa

Hata Yoga VS Vinyasa Yoga

Hata e Vinyasa sono stili molto dinamici; tuttavia, quest'ultimo non è un vero e proprio tipo specifico di yoga. Si tratta invece di un "approccio", poiché il Vinyasa collega una serie di asana o pose senza interrompere l'esecuzione da una all'altra. Tecnicamente parlando, si può praticare Hatha Yoga in stile Vinyasa, anche se di solito la proposta commerciale differenzia i due prodotti come fossero diversi tra loro.

L'Hatha Yoga è generalmente considerata una forma più "lenta" di yoga, risulta quindi delicata e rilassante. Anche se il Vinyasa è molto più fluido dell'Hatha, mantiene gli stessi asana.

Le differenze principali tra l'Hatha e il Vinyasa sono il ritmo e l'obiettivo della pratica. Secondo lo Yoga Journal, l'Hata è progettato per allineare il corpo, calmare la mente e lo spirito. Non è un allenamento veramente faticoso – che non significa "noioso", anche se è molto importante ricordare di concentrarsi sulla respirazione e incanalare la propria energia. Il Vinyasa, d'altra parte, è più veloce e, scorrendo da una posa all'altra, richiede il coordinamento del movimento con il respiro. Le lezioni di Vinyasa sono fisicamente allenanti.

AntiGravity Yoga

L'AntiGravity Yoga è un nuovo tipo di allenamento concepito da Christopher Harrison, ex ginnasta e coreografo di Broadway. Si tratta di eseguire una serie di esercizi ispirati a yoga, pilates, ginnastica ritmica e acrobazie aeree utilizzando un particolare apparato simile ad un'amaca, al fine di ottenere un allenamento efficace per tutto il corpo. Nato negli USA, l'AntiGravity Yoga si sta facendo strada anche negli altri paesi occidentali.

I benefici fisici principali dell'AntiGravity Yoga sono l'allenamento della forza, soprattutto nelle persone sedentarie, e la flessibilità muscolare tanto quanto la mobilità articolare.