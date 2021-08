Yoga wheel: Cos'è e Come funziona la Ruota per lo Yoga

Yoga wheel: di cosa si tratta

Tra gli accessori più di tendenza in questo periodo ci sono sicuramente le yoga wheel, ovvero speciali ruote per l'allenamento che permettono di migliorare posizioni e asana ma non solo.

Dotate solitamente di un diametro che va dai 30 e ai 35 cm e rivestite di un materiale antiscivolo che assicura la massima aderenza, le yoga wheel sono molto utili per distendere i muscoli della schiena, migliorare elasticità ed equilibrio ma anche incrementare la resistenza. Per questo motivo, le ruote per lo yoga possono essere utilizzate efficacemente anche in palestra come valido supporto per esercizi di stretching.

In commercio esistono diverse tipologie di yoga wheel; a cambiare da un modello all'altro è soprattutto il materiale con cui sono realizzate: da quelle in polipropilene a quelle in sughero.

