Durante l'inspirazione il diaframma si abbassa, gli intercostali esterni allargano la gabbia toracica ed alcuni muscoli toracici la alzano; si può quindi definire l'inspirazione come un movimento attivo. Al contrario, l'espirazione è causata dal ritorno elastico del tessuto polmonare e dei muscoli inspiratori, pertanto si definisce un movimento passivo; tuttavia, è importante precicare che nell'espirazione profonda entrano in gioco attivamente i muscoli addominali , che contraendosi consentono al diaframma di salire più in alto, ed i muscoli intercostali interni, che avvicinando le coste riducono di volume la gabbia toracica.

Nota : la citazione dei muscoli respiratori è volutamente riduttiva; in realtà sono molto più numerosi e dotati di specificità del movimento.

L'inspirazione corrisponde alla gioia, alla luce, al sorriso; l'espirazione per contro corrisponde alla malinconia, al buio, al vuoto. Ogni volta che inspiriamo lasciamo entrare una parte dell'universo ed ogni volta che espiriamo cediamo una parte di noi stessi all'universo.

Per Approfondire:

Importanza del Pranayama

Il respiro assume un ruolo fondamentale nella comunicazione tra conscio ed inconscio, e lo studio delle pratiche di respirazione consente un miglioramento del controllo di tutti gli stati emotivi, nonché dello stato di concentrazione mentale. La tecnica o il modo di respirare caratteristico dello yoga è definito PranaYama.

Questo termine deriva dall'unione delle due parole Prana - forza vitale, e Yama - controllo. Il Prana è ubiquitario e si trova in tutte le forme viventi, nell'acqua, nella terra e nel cibo, e secondo la filosofia Yoga può essere assorbito in grande quantità proprio grazie alla respirazione; per contro, Ayama significa "senza controllo" oppure "al di là del controllo".

In fase di trattenimento del respiro a polmoni pieni, l'energia si diffonde in tutto il nostro organismo, mentre nella fase di trattenimento a polmoni vuoti riusciamo a sperimentare la percezione del "nulla"; proprio per questo motivo, lo yoga da una grande importanza alla fase di trattenimento del respiro.

Secondo gli yogi, la nostra principale fonte di Prana (forza vitale) è indubbiamente l'aria che respiriamo, seguita dai cibi e dalle bevande che introduciamo con l'alimentazione; il Prana dell'aria viene assorbito attraverso le mucose del naso ed i recettori nervosi dell'apparato respiratorio, mentre quello dei cibi e delle bevande viene captato dalle terminazioni nervose della lingua e della gola. Ne deriva che, nella pratica dello yoga, l'igiene del naso e della lingua assume un ruolo fondamentale ma complementare al perfezionamento delle tecniche respiratorie e alla cura della masticazione degli alimenti.