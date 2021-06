Workout Nuoto Pancia Piatta: Programma Allenamento e Benefici

Mantenere l'area attorno all' ombelico tonica e scolpita può essere una grande sfida, soprattutto per le donne che hanno avuto un bambino e gli uomini che vogliono un addome scultoreo. Il nuoto è un ottimo esercizio aerobico che fa bene anche alla tonificazione degli addominali . Infatti, mentre si nuota, anche le parti del corpo che non si muovono attivamente sono impegnate a fornire un sostegno contro la resistenza dell'acqua. Fra queste, anche gli addominali. Fra l'altro, se quando si sollevano pesi liberi si può perdere l'equilibrio e quando si usano i macchinari si possono compiere movimenti scorretti, sbagliare mentre ci si allena in acqua è piuttosto raro. Questo offre una grande opportunità di costruire forza con meno rischi . Per ottenere benefici ancora maggiori è utile eseguire dei movimenti di nuotata specifici per il core . Ecco un workout nuoto specifico per gli addominali .

I muscoli coinvolti

Per avere un core forte, è necessario sia allenare direttamente i muscoli dell'addome sia rinforzare la parte bassa della schiena. Il nuoto è ottimo per entrambi gli scopi. Infatti, per fornire un sostegno contro la resistenza dell'acqua e tenere sospeso il corpo in acqua si svolge un lavoro intenso sull'addome. Allo stesso tempo, si coinvolge la schiena. I muscoli addominali e della schiena mantengono la persona in equilibrio e le impediscono di crollare e comprimere gli organi interni anche mentre è in acqua.

Poiché questi esercizi vanno eseguiti in piscina, bisogna fare estrema attenzione. Se si pensa di non poter eseguire l'esercizio in sicurezza a causa della stanchezza, fermarsi immediatamente, uscire dalla piscina e riposarsi.