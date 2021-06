Workout in Piscina: gli Esercizi da Fare in Acqua

Le persone che sentono l'esigenza di variare la propria routine di fitness, quelle che in estate non riescono a fare attività fisica a causa delle temperature elevate e, più in generale, quelle che amano sperimentare e stare a contatto con l'acqua possono valutare il workout in piscina . L'esercizio in acqua, infatti, può allenare in maniera molto efficace tutto il corpo senza alcuni degli svantaggi degli esercizi a terra . Inoltre, nei mesi estivi non c'è nulla di meglio dell'essere immersi nell'acqua mentre si bruciano calorie. Anche in inverno, comunque, una piscina interna può permettere di dedicarsi allo sport nel massimo comfort possibile.

Benefici del workout in piscina

Fare gli stessi esercizi che si fanno a terra in piscina significa allenarsi in maniera più intensa. Questo perché l'acqua offre una resistenza maggiore dell'aria. La resistenza può impegnare i muscoli in modo più completo e anche permettere di bruciare più calorie in un breve lasso di tempo. L'esercizio in acqua, inoltre, consente di ottenere un ottimo allenamento cardio, aumentando anche:

forza;

resistenza;

flessibilità.

La galleggiabilità dell'acqua fornisce anche un supporto extra per i muscoli e le articolazioni. Ciò consente di allenarti più duramente esercitando un impatto minore sul corpo rispetto a quello che si avrebbe a terra. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Trusted Source, ciè è particolarmente utile per le persone che hanno condizioni articolari, come l'artrosi e l'artrite reumatoide. Il workout in piscina è anche una forma più delicata di esercizio per le donne incinte e le persone che hanno malattie come osteoporosi, fibromialgia, problemi di equilibrio, lesioni articolari.