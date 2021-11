Workout in Piscina: gli Esercizi da Fare in Acqua

Introduzione Le persone che sentono l'esigenza di variare la propria routine di fitness, quelle che in estate non riescono a fare attività fisica a causa delle temperature elevate e, più in generale, quelle che amano sperimentare e stare a contatto con l'acqua possono valutare il workout in piscina. L'esercizio in acqua, infatti, può allenare in maniera molto efficace tutto il corpo senza alcuni degli svantaggi degli esercizi a terra. Inoltre, nei mesi estivi non c'è nulla di meglio dell'essere immersi nell'acqua mentre si bruciano calorie. Anche in inverno, comunque, una piscina interna può permettere di dedicarsi allo sport nel massimo comfort possibile.

Benefici del workout in piscina Fare gli stessi esercizi che si fanno a terra in piscina significa allenarsi in maniera più intensa. Questo perché l'acqua offre una resistenza maggiore dell'aria. La resistenza può impegnare i muscoli in modo più completo e anche permettere di bruciare più calorie in un breve lasso di tempo. L'esercizio in acqua, inoltre, consente di ottenere un ottimo allenamento cardio, aumentando anche: forza;

resistenza;

flessibilità .

La galleggiabilità dell'acqua fornisce anche un supporto extra per i muscoli e le articolazioni. Ciò consente di allenarsi più duramente esercitando un impatto minore su certe articolazioni rispetto a quello che si avrebbe a terra. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Trusted Source, ciò è particolarmente utile per le persone che hanno condizioni articolari, come l'artrosi e l'artrite reumatoide. Il workout in piscina è anche una forma più delicata di esercizio per le donne incinte e le persone che hanno malattie come osteoporosi, fibromialgia, problemi di equilibrio, lesioni articolari. Allenandosi in acqua si prevengono anche i disturbi da calore.

Sollevamenti della braccia Questo esercizio aiuta a rafforzare i muscoli delle braccia. L'uso di manubri in schiuma contribuirà ad aggiungere più resistenza. Esecuzione Immergersi con l'acqua fino alle spalle.

Impugnare i manubri e tenere le braccia lungo i fianchi, con i palmi rivolti verso l'alto.

Avvicinare i gomiti al busto mentre si sollevano gli avambracci in alto.

Ruotare i polsi per girare i palmi a faccia in giù.

Abbassare le braccia nella posizione di partenza. Fare 1-3 serie da 10-15 ripetizioni per ogni esercizio.

Sollevamenti laterali della braccia Anche questo esercizio si rivolge alla parte superiore del corpo. Se possibile, eseguirlo con i manubri in schiuma. Esecuzione Entrare in piscina, con l'acqua fino alle spalle.

Tenere le braccia lungo i fianchi, impugnando i manubri.

Alzare le braccia di lato finché non sono a livello dell'acqua e delle spalle.

Abbassare le braccia riportandole lungo i fianchi.

Fare 1-3 serie da 8-14 ripetizioni.

Corsa verso il muro Questo esercizio aiuta ad attivare i muscoli del core e della parte inferiore del corpo. Anche i sollevamenti delle gambe sono ottimi per il core. Esecuzione Aggrapparsi al bordo della piscina.

Portare le ginocchia nel petto e premere i piedi contro il muro.

Spingersi via dal muro e galleggiare sulla schiena il più lontano possibile.

Portare le ginocchia al petto, poi premere i piedi sul fondo della piscina e correre verso il muro.

Ripetere dall'inizio.

Continuare questo esercizio per 5-10 minuti.

Calci con le gambe Questo esercizio fa lavorare i muscoli del core e delle gambe. Usare i pesi alla caviglia per renderlo più impegnativo. Esecuzione Aggrapparsi al bordo della piscina o a una pedana.

Prima sbattere le gambe.

Poi aprire e chiudere le gambe con un calcio a forbice.

Successivamente fare un movimento a rana con le gambe.

Infine, fare i calci del delfino. Fare ogni tipo di calcio per 1-3 minuti. Quando si va in piscina attenzione al piede d'atleta, che si può combattere con i rimedi naturali.

Ginocchia al petto Questo esercizio dinamico fa lavorare il core, la parte bassa della schiena e le gambe. Esecuzione Tenere i piedi lontani dal fondo della piscina durante questo esercizio.

Portare le ginocchia al petto.

Spingere in modo esplosivo i piedi e le gambe in avanti e galleggiare sulla schiena.

Riportare le ginocchia al petto.

Spingere le gambe dietro di sé in modo da galleggiare sullo stomaco. Fai 1-3 serie (con tutto l'esercizio completo) da 8-12 ripetizioni.