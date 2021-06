Workout con Palla Bosu: gli Esercizi Total Body

Introduzione

La palla bosu è un attrezzo usato per l'allenamento fitness/wellness, la ginnastica riabilitativa e il workout preventivo. Ha la forma di mezza sfera ed è costituita da un cuscino di gomma elastica posto su un basamento o una piattaforma rigida. Ai vertici laterali sono presenti due occhielli per il fissaggio di elastici muniti di maniglie. Offre all'utente una superficie instabile su cui eseguire esercizi che coinvolgono una grande varietà di muscoli. L'uso della palla bosu renderà l'allenamento più impegnativo, versatile e completo. Ecco alcuni esercizi che si possono fare su una palla bosu per far lavorare tutto il corpo, allenando in modo completo e bilanciato tutti i muscoli.