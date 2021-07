Workout con macchinari per spalle

Uno dei più noti prevede l'utilizzo di manubri ma se si cercano alternative, esistono diversi macchinari da palestra in grado di definire le fasce muscolari interessate in maniera altrettanto efficace. Ecco gli attrezzi più utili per lavorare efficacemente su questa parte del corpo.

Per allenarlo in modo da rendere le spalle possenti, accentuando la famosa forma a V del torace , esistono diversi metodi .

Cavi incrociati

Noto anche come Cable Cross, questo macchinario è uno dei più utili per l'allenamento della forza dei dorsali, è particolarmente versatile e si presta ad essere utilizzato per compiere diversi esercizi. La macchina per cavi incrociati, inoltre, non è utili solo per allenare le spalle. Utilizzando questo strumento infatti, si possono far lavorare quasi tutti i gruppi muscolari.

Alzate laterali

Poiché la croce del cavo non è fissa ma consente di muoversi in più direzioni ovvero su e giù, da destra a sinistra e in cerchio, è particolarmente utile per far lavorare questa zona del corpo e incidere in particolar modo su deltoidi mediali e parte superiore delle spalle.

Fissare la puleggia, o ruota girevole, al livello più basso e collegare ad essa una singola maniglia.

Mettersi in piedi, con il lato sinistro rivolto verso la puleggia e tenere la maniglia con la mano destra.

Allontanarsi un po' da essa in modo da sentire una leggera resistenza.

Tirare il braccio destro verso l'alto e lontano dal corpo e tornare alla posizione iniziale.

Ripetere la stessa sequenza di movimento dall'altra parte.

Alzate del braccio anteriore

Posizionare la puleggia, o ruota girevole, al livello più basso e collegare ad essa la maniglia della fune.

Mettersi a cavallo della puleggia.

Afferrare la maniglia della corda e sollevarla davanti a sé, tra le gambe.

Allontanarsi leggermente dalla macchina per creare tensione e alzare e abbassare le impugnature con le braccia dritte.

Questo esercizio sviluppa in particolar modo i deltoidi anteriori e la parte anteriore delle spalle.

File verticali

Fissare una barra in modo verticale al set di cavi sulla puleggia più bassa.

Mettersi in posizione eretta con la schiena dritta e tenere la barra con una presa sicura, alla larghezza delle spalle.

Tirare la barra fino al mento e rilasciarla di nuovo sulla parte anteriore delle cosce per completare una ripetizione.

Questo esercizio sviluppa in particolar modo i deltoidi mediali.

Croci inverse

Mettersi al centro di una macchina per cavi incrociati.

Impostare entrambe le pulegge all'altezza più bassa e collegare una maniglia a ciascun cavo.

Afferrare la maniglia destra con la mano sinistra e la maniglia sinistra con la destra in modo che i cavi si incrocino davanti a sé.

Piegarsi in avanti usando i fianchi e stendere lateralmente le braccia, piegando leggermente i gomiti mentre si avvicinano le scapole.

Tornare alla posizione iniziale per completare una ripetizione.

Questo esercizio sviluppa in particolar modo i deltoidi posteriori e la parte posteriore delle spalle.