Introduzione Quando la colonnina di mercurio si alza, diventa oggettivamente difficile dedicarsi con costanza all'allenamento: caldo e umidità, infatti, aumentano il senso di stanchezza e non costituiscono certo le condizioni di comfort migliori in cui praticare attività fisica. Tuttavia, è importante mantenere una routine di fitness anche in estate, per non perdere i benefici acquisiti in termini di forza, tonicità, fiato, equilibrio, e continuare a godere degli effetti positivi dello sport sull'umore. Come fare dunque? Niente paura, con le strategie giuste ci si può allenare anche in estate: basta eseguire esercizi a bassa intensità, che non impegnino troppo l'apparato cardiovascolare e non richiedano sforzi eccessivi.

Circuito sulla panchina Questo allenamento è stato pensato per essere eseguito su una panchina del parco: è ottimo per aumentare il metabolismo e attivare tutti i principali gruppi muscolari, ma con un range di ripetizioni contenuto così da non aumentare drasticamente la frequenza cardiaca. Va ripetuto tre volte. 1. Squat bulgari o Bulgarian Split Squat Mettersi in posizione eretta davanti alla panchina e appoggiare il piede destro sulla seduta.

Tenendo le mani ai fianchi o unite davanti al petto, piegare entrambe le ginocchia, formando un angolo di 90 gradi fra coscia e polpaccio. Mantenere il busto dritto.

Raddrizzare le gambe per rialzarsi.

Fare da 8 a 10 ripetizioni per lato. 2. Flessioni su panca o Bench Push-Up Posizionarsi davanti alla panchina.

Appoggiare le mani sulla seduta, in modo che siano leggermente più larghe della larghezza delle spalle, con le braccia distese. I piedi sono a terra, leggermente più aperti della larghezza dei fianchi.

Piegare i gomiti per avvicinare il petto alla panca.

Fare da 8 a 10 ripetizioni. 3. Su e giù dalla panchina o Bench Step-Up Mettersi di fronte alla panchina e appoggiare il piede sinistro sulla seduta.

Spostando il peso del corpo sul piede sinistro, alzare anche l'altra gamba.

Quindi ritornare a terra con il piede destro e cambiare gamba.

Fare da 10 a 16 ripetizioni, alternando le gambe ad ogni ripetizione. 4. Tricipiti o Bench Triceps Dip Sedersi sul bordo della panchina, mettendo le mani dietro di sé, appoggiate sulla seduta, con le dita rivolte in avanti.

Tenere la schiena dritta e i talloni a terra: le ginocchia possono essere piegate o dritte, a seconda del proprio livello di forma fisica (se piegate si fa meno fatica).

Piegare i gomiti a 90 gradi, abbassando il corpo verso terra.

Quindi, stendere nuovamente le braccia.

Fare da 8 a 10 ripetizioni.

Circuito per addominali Questo workout coinvolge il core e scolpisce gli addominali. Può essere eseguito ovunque e richiede solo un tappetino. Va ripetuto per tre volte. 1. Plank Sdraiarsi a terra sulla pancia, con le mani sotto alle spalle.

Distendere le braccia e sollevare tutto il corpo, contraendo addominali e glutei, e formando una linea retta dalla testa ai piedi. Mantenere neutra la spina, non piegare i fianchi e non inarcare la schiena.

Tenere la posizione per 30 secondi 2. Torsioni del busto o Russian twist Sedersi a terra, con le ginocchia piegate e i piedi ben appoggiati al pavimento.

Inclinarsi un po' all'indietro, alzare i piedi e allungare le braccia.

Ruotare il busto da un lato all'altro, mantenendo la schiena dritta e facendo scudo con il core (come se si dovesse ricevere un pugno) per proteggere la colonna vertebrale.

Fare da 10 a 15 ripetizioni per lato. 3. Plank con tocco di spalle o Shoulder Tap Plank Mettersi nella posizione di plank.

Con la mano sinistra toccare la spalla destra e poi con la mano destra toccare la spalla sinistra. Continuare in maniera alternata, lentamente e in modo controllato, senza oscillare i fianchi. Mantenete una spina dorsale neutra e il core attivato.

Fare 10 tocchi per lato. 4. Sollevamento delle gambe o Leg Lift Sdraiarsi sulla schiena e sollevare le gambe in aria, formando un angolo di 90 gradi fra bacino e arti inferiori.

Mantenere neutra la colonna vertebrale e non lasciare che la parte bassa della schiena si incurvi da terra.

Abbassare le gambe fino a quando non si inizia a sentire la parte bassa della schiena staccarsi da terra.

Rialzare le gambe.

Ripetere da 10 a 15 volte.