Workout a Bassa Intensità per Quando Fa Caldo

L'ideale, sarebbe abbandonare gli allenamenti HIIT , a favore di quelli LISS, ovvero a bassa intensità , che contrariamente a quanto spesso si pensi, sono in grado di far bruciare un alto numero di calorie e tonificare i muscoli , pur mantenendo costante il battito cardiaco e non sottoponendo il corpo a eccessivo sforzo.

Allenarsi all'aperto è sicuramente una buona abitudine ma quando le temperature iniziano ad alzarsi può diventare difficoltoso e, in alcuni casi, anche pericoloso , a causa del caldo che, unito a sforzo fisico e sudorazione eccessiva , potrebbe giocare brutti scherzi per la salute.

Come allenarsi in sicurezza al caldo

Uno dei rischi più concreti, allenandosi all'aperto con determinate condizioni climatiche, è di incappare in un esaurimento da calore, che solitamente si manifesta con crampi e vertigini. Se ciò accade è importante rifugiarsi subito in un luogo fresco, raffreddare il corpo applicando impacchi di ghiaccio al collo e all'inguine e bere acqua. Ecco alcuni suggerimenti per praticare sport all'aperto in sicurezza, anche nei mesi più caldi.

Bere da una a due bicchieri d'acqua o una bevanda sportiva a basso contenuto di zucchero almeno un'ora prima di allenarsi.

Se l'allenamento dura più di un'ora, tenere a portata di mano una barretta proteica a basso contenuto di zucchero.

Indossare abiti da allenamento traspiranti.

Programmare l'allenamento nelle ore meno calde, prima che sorga il sole o dopo che sia tramontato.