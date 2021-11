Praticare equitazione non significa semplicemente stare seduto in sella, e che sia il cavallo a svolgere tutto il lavoro. L'equitazione, oltre a rappresentare un ottimo allenamento per corpo e mente, deve i suoi benefici sia all' esercizio fisico che al contatto con la natura.

I benefici dell'equitazione sul fisico

Andare a cavallo è da considerarsi come un allenamento total body. I muscoli coinvolti, infatti, sono diversi: gambe, glutei, dorsali, i muscoli delle braccia e gli addominali. Mentre il cavallo è in movimento, andiamo a sollecitare e tonificare tutti i nostri muscoli migliorandone l'elasticità seguendo il ritmo dell'andatura del cavallo. Si ottiene, dunque, lo stesso risultato dell'allenamento svolgendo i cosiddetti esercizi di core stability. L'equitazione, inoltre, sviluppa l'equilibrio e migliora la coordinazione motoria, la circolazione sanguigna, abbassa la pressione (il battito cardiaco tende ad aumentare in funzione dell'andatura -al galoppo, ad esempio è maggiore- il cuore inizia a pompare più sangue, tenendo sotto controllo la pressione arteriosa), rafforza i muscoli, migliora sensibilmente i riflessi e la mobilità articolare. Non è solo l'organismo ad avere beneficio, ma anche l'autostima: si acquisisce maggiore responsabilità, pazienza, ed autodisciplina, tutte componenti che andranno ad accrescere la fiducia in sé stessi. Oltre alla tonificazione muscolare, andando a cavallo si sostiene il funzionamento del fegato e si migliora la digestione.

L'equitazione è un hobby ma anche uno sport divertente sia per adulti che per bambini. Oltre a tutti i benefici fisici già elencati nel paragrafo precedente, che hanno evidenziato come andare a cavallo costituisca un ottimo esercizio per la muscolatura, per gli organi interni, e per le ossa, molti cavalieri trovano utili questi esercizi ritenendoli simili a pilates e yoga. L'equitazione è un modo divertente per evadere dallo stress quotidiano e immergersi nell'ambiente circostante: stare all'aria aperta a contatto con la natura, infatti, amplificherà il benessere generale. I bambini - dai cinque anni in poi, a patto che non ci siano controindicazioni e si sia in buona salute- inoltre, possono imparare ad essere responsabili e a prendersi cura di un animale, cosa che renderà la pratica sportiva anche un momento di formazione. Per i bambini e i giovani che si affacciano all'equitazione, va specificato che l'andare a cavallo andrebbe affiancato da un'attività aerobica supplementare per migliorare le prestazioni cardiorespiratorie. Sarà adatta, in tal senso, la pratica di: nuoto, corsa, ciclismo.





Benefici dell'equitazione, in sintesi:

Tonifica e migliora l' elasticità della muscolatura (gambe, braccia, glutei, addominali, dorsali);

e migliora l' (gambe, braccia, glutei, addominali, dorsali); Sviluppare l 'equilibrio

Coordinazione motoria ,

, Milgiora la circolazione sanguigna e la respirazione

Abbassa la pressione arteriosa

Migliora i riflessi nella percezione dello spazio e del tempo

Funzionamento del fegato

Migliora la digestione.

Esercizi a cavallo... Preparazione alla pratica dell'equitazione: Primo step: riscaldamento dei muscoli (soprattutto gambe e braccia, anche se sia addominali che dorsali sono coinvolti nell'esercizio)

Stretching lento

Rilassamento della schiena

Pratica di un'ora di equitazione (passeggiata, trotto, galoppo...)

Si dimagrisce andando a cavallo? Fare equitazione fa dimagrire? Non è di certo l'attività sportiva in cui si perde il maggior quantitativo di calorie, ma di certo aiuta a perdere peso e a definire la muscolatura. Montando a cavallo, le calorie consumate variano a seconda dell'andatura (passeggiata lenta, dressage, trotto. galoppo, corsa, ostacoli, ecc) e dal peso di ogni singola persona. Per esempio al passo bruciamo circa 2,8 calorie all'ora per kg di peso, al trotto 4 e al galoppo 6,3.