Wellness: Significato, Storia ed Economia

Il sostantivo fu poi adottato a metà degli anni '70 da John Travis, che aprì un "Wellness Resource Center" (medicina alternativa) a Mill Valley, in California, come parte della cultura edonistica della californiana settentrionale.

Fattori Costituenti

Da cosa è composto il wellness?

La "US Substance Abuse and Mental Health Services Administration" (SAMHSA – branca del U.S. Department of Health and Human Services) utilizza spesso il concetto di wellness, definendolo come il costrutto di otto aspetti ben distinti:

Emotivo;

Ambientale;

Finanziario;

Intellettuale;

Occupazionale;

Fisico;

Sociale;

Spirituale.

Far corrispondere la traduzione di wellness semplicemente a "benessere" è dunque abbastanza riduttivo.

