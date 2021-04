Walking Pad o Tapis Roulant Magnetico

Quando le temperature sono rigide, o magari piove, o quando, come in questo periodo così particolare, ci troviamo costretti in casa, chi è abituato alla sua dose quotidiana di camminata veloce o running si chiede legittimamente come mantenere il proprio allenamento. A meno che non si possieda un tapis roulant o ellittica, che è senza dubbio lo strumento più adatto per riprodurre in casa camminata o corsa, si può ricorrere ad un altro attrezzo molto ingegnoso per la palestra in casa: il Walking Pad.

Cos'è? Si può definire il fratellino del tapis roulant, è sostanzialmente una pedana molto sottile su cui si cammina e si corre, quasi come su un tapis roulant vero e proprio. Cosa cambia, quindi? Il walking pad è, come abbiamo detto, estremamente sottile e non ha praticamente rialzo dal terreno. E' comodo e maneggevole, non ha i classici supporti laterali ai quali in genere ci si può appoggiare. Sostanzialmente il walking pad è una pedana con motore, è chiamato anche piattaforma da passeggio, molto semplice, che scorre sotto i nostri piedi.

Può rivelarsi una soluzione perfetta per chi non ha spazio per una palestra a casa, per chi vuole integrare gli attrezzi per la palestra consigliati dal nostro Personal Trainer, per chi non rinuncia a fare movimento stando in casa. Vediamo alcuni modelli.

Se amate correre, leggete anche il programma e la tabella settimanale completa per allenarsi a casa per la corsa.