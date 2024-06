Waiter walk: cos’è e perché fa bene al corpo?

Il waiter walk è una particolare tipologia di allenamento che consiste nel camminare tenendo un peso sopra la testa , con il braccio disteso o piegato, per diversi minuti. Si tratta di un esercizio che apporta diversi benefici: oltre a migliorare la postura , risulta molto allenante per i muscoli , attiva il metabolismo e rafforza il sistema cardiovascolare .

In tutti i casi, bisogna camminare cercando di stare il più possibile in equilibrio per almeno 10 metri, in linea retta. Tornare indietro esattamente allo stesso modo, quindi risposarsi per 40-60 secondi, appoggiando il peso a terra e fare con l'altro braccio. Ripetere la sequenza per il numero di serie desiderato.

Si tratta di un esercizio abbastanza semplice da eseguire che consiste nel camminare tenendo prima con un braccio e poi con l'altro il peso scelto sopra la testa . Le braccia possono essere piegate o distese: non fa differenza, per cui ciascuna persona può scegliere la posizione che ritiene più comoda e funzionale .

Quante volte farlo?

In linea di massima, si consiglia di effettuare il waiter walk per almeno cinque serie, ma nulla vieta di aumentare o diminuire il numero delle serie a seconda dei propri obiettivi. Nella maggior parte dei casi, questo esercizio viene inserito all'interno di un circuito o di un workout più articolato, che prevede altri esercizi, come i classici squat, i plank, i burpess, i push up e così via. L'ideale è rivolgersi a un personal trainer, almeno all'inizio, che possa suggerire come allenarsi al meglio.

È anche possibile praticare solo il waiter walk, per esempio in alternativa alle classiche camminate o agli allenamento di corsa: in questo caso si può anche camminare lungo un percorso più lungo, per una mezzoretta, effettuando però delle pause regolari.