Come Iniziare ad Allenarsi in Palestra

Introduzione

Una grande percentuale di persone che entra per la prima volta in palestra – questo capita maggiormente al sesso maschile – ha una visione distorta del body building perché condizionati dalla televisione, dove vengono mostrati uomini super muscolosi, con una massa grassa inferiore al 5 %, striature dei muscoli e vene a volontà.

Shutterstock

Quindi, quando si rivolgono all'istruttore per la scheda di allenamento essi hanno già un "metro di misura" sbagliato. Anche perché la risposta di un allenatore competente non cambierà da caso a caso, ma sarà sempre la stessa: alleniamoci per gradi, non bruciamo le tappe e soprattutto armatevi di tanta forza di volontà.