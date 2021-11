Introduzione

Ci sono diversi fattori che possono influire negativamente sulla motivazione nel dedicarsi o meno all'esercizio fisico, fra cui la sensazione di caldo e rossore al viso che può comparire durante e dopo l'allenamento. In realtà, avere un volto arrossato dopo uno sforzo è perfettamente normale e non è motivo di preoccupazione, specie nelle persone con la pelle chiara. Tuttavia, quando questo effetto è accentuato può diventare fastidioso. Fortunatamente si tratta di una situazione quasi sempre risolvibile. Alla base, infatti, possono esserci cause diverse, che possono essere risolte o tenute sotto controllo con alcuni accorgimenti e/o trattamenti. Se la faccia è calda e arrossata dopo l'allenamento, dunque, non bisogna rinunciare a muoversi, ma piuttosto intervenire per evitare l'inconveniente.