Videogiochi Fitness 2020: i Migliori Fitness Game per Allenarsi a Casa

Videogiochi Fitness: cosa sono? I videogiochi fitness appassionano moltissimi giocatori. Si tratta di veri e proprio "fitness game" che permettono di svolgere sport e attività fisica direttamente da casa, allenanandosi, da soli o con famiglia e amici, grazie ad una console. XBox, PlayStation, Wii, Nintendo Switch sono tra le console più conosciute per fare movimento divertendosi e direttamente da casa. Ci sono videogiochi fitness che con lezioni di zumba, per corsa e running, per tennis o a golf. Perché queste console sono così amate, o per meglio dire, perché l'allenamento svolto con i giochi disponibili per ciascuna di queste console dovrebbe essere più efficace di un qualsiasi altro workout "tradizionale"? Due fattori spingono a riconoscere la buona, talvolta eccellente qualità di questi prodotti: la gamification solletica la motivazione, favorendo il coinvolgimento anche di coloro che mai e poi mai penserebbero di seguire un video tutorial fitness; inoltre si tatta di strumenti tecnologici attentamente sviluppati con l'aiuto di specialisti del settore fitness e pertanto la validità dell'attività proposta e l'adeguatezza degli strumenti è garantita. Ma quali sono i migliori videogiochi fitness da acquistare? Ecco una panoramica che coinvolge i prodotti proposti per alcune delle console più note ed amate.