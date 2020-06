Vibrazione e Sport

Introduzione L'organismo umano è costantemente esposto a una certa quantità vibrazioni, anche se spesso è impossibile accorgersene; nessuno potrebbe affermare di percepire, ad esempio, quelle scatenate da una macchina per l'ecografia. Shutterstock Infatti, non bisogna commettere l'errore di pensare alla presenza di vibrazioni come ad una condizione "macroscopica" (il classico martello pneumatico sul pavimento); talvolta queste possono essere impercettibili ma, non per questo, prive di effetti sull'organismo. Basti pensare che il rumore stesso è rappresentato dall'interpretazione del nostro cervello alle vibrazioni presenti nell'ambiente circostante. Misurate in hertz – frequenza di oscillazioni periodiche in un solo secondo (Hz) – queste si potrebbero definire come "oscillazioni meccaniche intorno a un punto di equilibrio". Gli elementi che le caratterizzano sono: frequenza, lunghezza d'onda, ampiezza, velocità, accelerazione e asse di ingresso. Non a caso, le conseguenze delle vibrazioni sul corpo umano cambiano potenzialmente in base al tipo di stimolo. Parlando di "salute", le vibrazioni possono avere effetti positivi o negativi, oppure non sortire alcuna conseguenza. Questo dipende, ovviamente, non solo dagli Hz ma anche dal tempo di esposizione, dal punto e dalla superficie di contatto ecc. Tra le vibrazioni con effetti negativi possiamo citare quelle presenti in certi ambienti di lavoro, come nei cantieri. Per questo esistono protocolli di prevenzione e isolamento delle stesse a tutela degli addetti ai lavori. Tra quelle con effetti positivi potremmo inserire le vibrazioni liberate dalle pedane vibranti; ed è proprio di tali strumenti che parleremo nel prossimo paragrafo. Per approfondire: Pedana Vibrante: Funziona Davvero?

Pedane Vibranti Cenni di storia sulle pedane vibranti Le prime pedane vibranti vennero utilizzate nelle stazioni spaziali russe dove permisero agli astronauti, che le utilizzarono per 10' al giorno, di moderare gli effetti negativi della gravità 0. Si dice che i russi abbiano avuto la capacità di rimanere in orbita 300 giorni in più degli americani (400 vs 120) proprio grazie a questi ausili. Nate e cresciute per mano del Dr. Carmelo Bosco, le pedane vibranti contemporanee hanno avuto una considerevole evoluzione. Come funzionano le pedane vibranti Le vibrazioni delle pedane – prodotte elettricamente e liberate a 30-50 Hz in verticale – vengono impartite all'organismo tramite una base di appoggio con l'obbiettivo di provocare uno stimolo più lieve ma sistemico. La diffusione delle onde riguarda quindi tutti i tessuti, ovviamente con intensità diversa a seconda della distanza dal punto di contatto e dalla profondità. I promotori di questi strumenti dichiarano che l'allenamento vibratorio può conferire numerosi benefici anche se, come spesso accade, non sono in grado di dimostrarne realmente la totale veridicità. Attenzione, questo non significa che manchino degli studi a riguardo, ma che a condurre quelli "risolutivi" non siano stati enti diversi dal produttore. Al contrario, sono indubbiamente più numerosi gli effetti non ripetuti dalla comunità scientifica rispetto a quelli approvati. Questo perché, ovviamente, le analisi e le sperimentali riguardanti questa applicazione celano un interesse ad enfatizzarne i vantaggi. La stessa sperimentazione condotta da terzi non determina, per lo più, gli stessi risultati. Per approfondire: Core Stability su Pedana Vibrante