Varianti del Dead Bug per tonificare il Core

Introduzione Avere addominali scolpiti e in forma e un core tonico e forte è uno degli obiettivi principali di chi fa sport. Il semplice allenamento, però, potrebbe non bastare per raggiungere lo scopo: se si vogliono ottenere risultati ottimali, occorre eseguire esercizi specifici. Fra questi, uno dei più efficaci è il dead bug o movimento dell'insetto morto, un esercizio di isometria da svolgere in posizione sdraiata. Per quanto utile, tuttavia, alla lunga può perdere di efficacia: per questo, si consiglia di inserire nella propria routine fitness anche delle varianti.

Che cos’è il dead bug o insetto morto Il dead bug è un esercizio di isometria che allena in modo specifico i muscoli del core: infatti, per eseguirlo occorre un lavoro attivo e intenso di tutti gli addominali, che devono impegnarsi per mantenere la parte bassa della schiena appoggiata al pavimento e il resto del corpo fermo mentre gli arti opposti si abbassano. Come si esegue Sdraiarsi a terra sulla schiena, con le ginocchia piegate a 90 gradi e i piedi sospesi in aria, paralleli al pavimento (le anche sono perpendicolari al busto). Le braccia sono perpendicolari al pavimento.

Portare il braccio destro all'indietro verso il pavimento e contemporaneamente abbassare e stendere la gamba sinistra. Cercare di arrivare alla massima flessione della spalla e alla massima estensione dell'anca senza toccare il pavimento con piede e mano.

Mantenere la posizione un paio di secondi, tornare alla posizione iniziale e ripetere con i due arti opposti.

La zona lombare deve sempre rimanere a contatto con il suolo.

Varianti del Dead Bug Seated Dead Bug o Dead Bug da seduti

Dead Bug With Feet on Foam Roller o Dead Bug con foam roller

One-Limb Dead Bug o Dead Bug scomposto

Pallof Press Dead Bug o Dead Bug con fascia di resistenza

Isometric Dead Bug With Stick o Dead Bug isometrico con sbarra Di seguito alcune varianti del dead bug molto efficaci. L'ideale è alternare fra loro gli esercizi proposti, così da variare spesso la propria routine fitness: inserire questi movimenti a rotazione al posto del dead bug classico nel proprio workout, per tonificare al meglio il core. In tutti i casi, l'ideale è eseguire tre o quattro serie da 12-15 ripetizioni, a seconda del proprio grado di allenamento. Si possono anche eseguire due esercizi in ogni sessione di training, per effetti ancora maggiori.

Seated Dead Bug o Dead Bug da seduti Sedersi su una sedia o una panca. I piedi sono appoggiati sul pavimento davanti a sé, con le ginocchia piegate, e le braccia sono distese davanti al petto, parallele al pavimento.

Tenendo il ginocchio sinistro piegato, sollevare la gamba destra di circa un piede da terra. Alzare il braccio opposto sopra la testa.

Abbassare entrambi nella posizione di partenza.

Ripetere dall'altra parte. Da sapere: questa variante è perfetta anche per chi ha problemi di mobilità, per esempio per chi ha difficoltà ad alzarsi e abbassarsi dal pavimento.

Dead Bug With Feet on Foam Roller o Dead Bug con foam roller Sdraiarsi sulla schiena, con un foam roller appoggiato sul pavimento di fronte a sé.

Piegare le ginocchia e posizionare i piedi sul rullo. Allungare le braccia verso il soffitto, mantenendo le mani sopra le spalle.

Sollevare il piede destro dal rullo e appoggiare il ​​tallone sul pavimento davanti al rullo mentre contemporaneamente si abbassa il braccio opposto verso il suolo dietro di sé, oltre la testa.

Riportare lentamente il braccio e la gamba nella posizione di partenza. Ripetere con il braccio e la gamba opposti. Da sapere: il foam roller, essendo instabile, aiuta ad allenare la stabilità della parte inferiore del corpo.

One-Limb Dead Bug o Dead Bug scomposto Sdraiarsi sul pavimento a pancia in su, mettendosi nella posizione del dead bug normale.

Abbassare lentamente il braccio destro dietro la testa, portandolo appena sopra il pavimento, quindi sollevarlo nuovamente.

Ripetere con l'altro braccio.

Poi abbassare lentamente la gamba destra verso il suolo e riportarla nella posizione iniziale. Ripetere con l'altra gamba. Da sapere: questo esercizio non insiste sulla coordinazione, bensì sui singoli movimenti dei singoli arti. È ottimo per i principianti, che ancora non riescono a padroneggiare bene l'esercizio principale.

Pallof Press Dead Bug o Dead Bug con fascia di resistenza Sdraiarsi a terra sulla schiena e fissare una fascia elastica di resistenza a una barra o a un punto di ancoraggio, vicino al suolo.

Disporsi perpendicolarmente alla fascia di resistenza e abbastanza lontano dall'ancora in modo che quando si afferrano le maniglie o le estremità della fascia di resistenza con entrambe le mani, ci sia una certa tensione nella fascia stessa.

Alzare le gambe e piegare le ginocchia a 90 gradi, con i polpacci paralleli al suolo. Tenere la fascia proprio sopra l'ombelico.

Mantenendo il corpo fermo, stendere le braccia e alzare le mani e la fascia di resistenza verso il soffitto.

Abbassare lentamente fino alla posizione di partenza. Da sapere: questa variante dell'esercizio dead bug si concentra sull'anti-rotazione e coinvolge anche petto, tricipiti e spalle.