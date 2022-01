Avere la pancia piatta è un obiettivo diffuso e i metodi per provare ad ottenerla sono diversi. Uno di questi è il Vacuum addominale, un esercizio di respirazione che se praticato con costanza e in modo corretto sarebbe in grado di fare la differenza e apportare anche benefici collaterali come migliorare la postura.

Cos’è il Vacuum addominale Con questo termine, che si può trovare riportato anche come stomach vacuum, si indica una tecnica di respirazione ventrale che consiste letteralmente nell'aspirare lo stomaco, avvalendosi di alcune posizioni prese in prestito da discipline come Pilates, Yoga e body building. Questo tipo di respirazione tonifica gli addominali ed in particolare il muscolo trasverso, che tra i compiti primari ha quelli di trattenere in dentro gli organi, favorire una postura corretta e appiattire la pancia. Può essere eseguita ovunque si voglia, anche a casa o in un parco, e anche se la tecnica inizialmente può risultare leggermente difficile da mettere in pratica con un po' di allenamento è adatta a tutti, senza preclusione di età o condizione fisica pre esistente. Nessuna controindicazione nemmeno per chi ha problemi di schiena o cervicali, anzi migliorando postura e core potrebbe portare miglioramenti a questi malesseri. Sconsigliato invece in caso si soffra di ernia inguinale.

Benefici del Vacuum addominale Il beneficio primario di questo esercizio è quello di tonificare la pancia e renderla piatta ma trattandosi di una tecnica che coniuga lavoro fisico e mentale, porta con sé molti altri vantaggi. Se eseguito correttamente, coordinando contrazione muscolare e respirazione, infatti: diminuisce i livelli di stress;

migliora la postura;

ossigena corpo e cervello;

agisce positivamente su digestione, respirazione e circolazione;

riduce la diastasi addominale;

migliora la stabilità corporea;

aumenta la forza addominale;

stimola il perineo e la peristalsi addominale.

Come si esegue il Vacuum addominale Questo esercizio non è estremamente difficile da eseguire ma per farlo in modo corretto necessita di un po' di pazienza e molta pratica. Questa la sequenza di movimenti da compiere. Partire in posizione eretta, con le gambe divaricate alla stessa larghezza dalle spalle e leggermente piegate.

Poggiare le mani su un tavolo o un piano di appoggio che sia all'altezza del bacino. In alternativa si possono anche lasciare le braccia dritte lungo i fianchi.

Piegare leggermente il busto in avanti.

Inspirare profondamente fino a riempire i polmoni di aria.

Buttare fuori tutta l'aria facendola uscire prima dalla pancia e poi dai polmoni.

Tirare in dentro l'addome e contemporaneamente espirare, come se si volesse avvicinare l'ombelico alla colonna vertebrale.

Tenere la posizione per almeno 5 secondi senza inspirare.

Rilassarsi e respirare normalmente per 1 o 2 minuti, quindi inspirare e ripetere la sequenza di movimenti. Per ottenere risultati visibili l'ideale sarebbe eseguire l'esercizio tutti i giorni per almeno 10 volte consecutive. I principianti inizialmente possono mantenere la posizione per 5 secondi e aumentare progressivamente con il passare del tempo, fino ad arrivare a 30 secondi facendo piccoli respiri. Variante per principianti Se non si ha dimestichezza con l'esercizio il consiglio è di iniziare con questa versione più semplice ma comunque efficace, e solo successivamente, dopo aver preso abbastanza confidenza, passare a quella classica. Mettersi a terra in posizione supina, con le mani poggiate sulla pancia.

Inspirare gonfiando la pancia ed espirare risucchiando l'ombelico verso la colonna vertebrale. Varianti più difficili Una volta raggiunto un livello di confidenza elevato con l'esercizio oltre alla variante classica si possono sperimentare versioni di Vacuum addominale leggermente più difficili, che rendono quindi il lavoro muscolare più intenso. La sequenza di movimenti è sempre la stessa, a variare sono però le posizioni in cui eseguirla, non più dalla posizione supina ma: in quadrupedia,

seduti su una sedia,

su una fitball,

in piedi con il busto piegato in avanti.