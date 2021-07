Tricipiti: Esercizi da Evitare e Alternative Efficaci

Rafforzare i tricipiti è importante perché si tratta di muscoli che assistono i movimenti delle braccia in tutte le azioni quotidiane. Tuttavia, non sempre sono facilissimi da raggiungere e allenare e se non lo si fa nel modo corretto il rischio di dolore o infortuni post allenamento è elevato.

Purtroppo molti degli esercizi in voga per l'allenamento dei tricipiti, sono in realtà poco efficaci e rappresentano sostanzialmente una perdita di tempo perché molto difficili da svolgere mantenendo una postura corretta, o non adatta a sfruttare al meglio lo sforzo che si compie per farli.

Questi alcuni esercizi comuni e le alternative più valide per allenare al meglio i tricipiti.