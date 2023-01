Trazioni alla sbarra o pull-up (chin-up): come si eseguono, benefici ed errori da non commettere

I chin-up possono essere svolti in molte varianti : presa prona, presa supina, presa neutra, con pedana assistita o con elastico (per ridurre l'intensità), con sovraccarico e, per pochi, one-arm.

Il focus su un distretto o sull'altro della schiena tuttavia, può cambiare in base alla posizione della spalla (presa prona larga o supina/neutra stretta).

Molti considerano i chin-up fondamentali per qualsiasi allenamento che richieda lo sviluppo di forza .

Vero e proprio fondamentale per chi si allena solo a copro libero, i pull-up sono complementari importantissimi anche nella preparazione di molte altre attività sportive – soprattutto con sovraccarico, sono pressoché immancabili anche nella routine del powerlifting – e del bodybuilding .

Nota : molti pensano che allargando ulteriormente l'impugnatura si possa enfatizzare lo stimolo sul gran dorsale; in realtà vengono coinvolti maggiormente soprattutto i romboidi e i fasci centrali del trapezio. Le trazioni peraltro diventano meno efficaci e ciò fa inevitabilmente diminuire il numero di rep eseguite.

Attenzione! Prima di cimentarsi nelle trazioni alla sbarra è opportuno eseguire un buon riscaldamento specifico , progressivamente più intenso, ma non troppo affaticante.

Sono altamente funzionali e rappresentano l'unica esecuzione fondamentale per tutte le attività basate sulla forza.

I pull up sono esercizi essenziali per il potenziamento della schiena nel gesto di tirata verticale.

Svantaggi delle trazioni alla sbarra

Le trazioni alla sbarra possono risultare eccessivamente impegnative per chi non ha un livello di forza sufficiente (neofiti, ragazze, soggetti in sovrappeso).

Se eseguite malamente possono rivelarsi anche pericolose per l'articolazione della spalla, soprattutto quando già compromessa.

Non permettono una facile modulazione del carico, anche se esistono vari protocolli specifici per gestirle a ROM parziale o per migliorare certe fasi della rep (tuttavia sconosciuti ai più).

Soprattutto quando "faticose", hanno un alto rischio di perdere il focus sui muscoli della schiena, tirando soprattutto di braccia.

Determinano spesso irrigidimenti considerevoli alla cervicale e alla schiena.