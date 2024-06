Trazioni alla sbarra: che muscoli allenano, come imparare a farle e versioni facili

Le trazioni alla sbarra a presa prona possono inoltre diversificarsi per la larghezza dell'impugnatura, in larghe e strette .

L'esercizio di trazione alla sbarra ( pull-up o chin-up ) rappresenta l'esercizio multiarticolare per eccellenza per il dorso.

A dire il vero, questo avviene soprattutto con la presa prona; la presa supina e neutra hanno un impatto meno evidente in tal senso - perché, come vedremo, il reclutamento muscolare è diverso.

Tutte le trazioni alla sbarra mettono in tensione il dorso e le spalle , in particolar modo gran dorsale , grande rotondo , deltoide posteriore , adduttori delle scapole , trapezio , ed erettori spinali .

Nota : non è possibile uniformare una linea guida su "quanto" aprire o chiudere l'impugnatura, per fare le trazioni strette o larghe; la soggettività la fa da padrone, e l'unico modo è "provare" senza avvertire disagi di alcun tipo.

Il gran dorsale lavora sempre , in tutte le versioni; quello che può cambiare, in base alla tecnica, è il coinvolgimento percentuale di altri muscoli , e il risvolto pratico nella gestione del volume e dell' intensità .

Va da sé che molto difficilmente si potranno eseguire molte trazioni complete pulite, usando il classico metodo rep X set. Quindi, una soluzione intelligente è quella di inserire delle varianti tecniche anche in scarico parziale (con elastico o su pedana assistita). Oppure, applicare una tecnica di intensità, come il rest-pause (ad es. 3 rep / 15 o 30'' pausa X 10-15 volte).

Come per tutti gli esercizi, se l'allenamento implica altri esercizi per il dorso, è possibile allenare le trazioni alla sbarra complete in volume di circa 25 rep a seduta. Se, invece, si fanno solo quelle, possiamo anche triplicarle.

Detto questo, una volta giunti alla capacità di eseguire 12-15 ripetizioni di seguito, diventa più efficacie aggiungere un sovraccarico, come uno zaino zavorrato o un disco in cintura, piuttosto che ostinarsi a volerne fare di più.

Un'altra variabile di cui tenere conto è l'eventuale presenza di altri esercizi per il dorso, per le spalle posteriori e per i flessori del braccio .

Esistono pochi casi in cui, tuttavia, la ripetizione incompleta - sia in eccentrica che in concentrica - potrebbe essere addirittura consigliata . Si tratta delle circostanze di "discomfort" articolare. Se il gomito o la spalla "fanno male" in massima concentrica o in massima eccentrica, ridurre il ROM è certamente un accorgimento sensato.

Non ci sono dubbi, invece, per quanto riguarda il punto di massima concentrica. La rep delle trazioni termina con la sbarra sotto il mento ; né sopra, né sotto. Proseguendo la rep fino allo sterno si coinvolgerebbe troppo il gran pettorale , mentre terminandola prima sarebbe una "mezza" ripetizione.

Esistono scuole di pensiero diverse in merito al fatto che le scapole debbano rimanere attivate oppure no tra una rep e l'altra. In realtà, ciò dipende dall'obbiettivo che vogliamo raggiungere .

L'aspetto più importante da curare, soprattutto per i neofiti - che tendono a trascurare questo aspetto - è l' attivazione scapolare ( adduzione e depressione ). Esistono degli esercizi ben precisi per apprendere il set-up delle scapole , che tutti dovrebbero padroneggiare in maniera adeguata se intendono inserire le trazioni nella propria routine.

Come in tutti gli esercizi, anche le trazioni alla sbarra hanno una tecnica di esecuzione da rispettare.

Ma come approcciarsi alle trazioni se, di base, non siamo in grado di farne nemmeno una? Il trucco è eseguire un buon addestramento tecnico e applicare una progressione logica del carico allenante.

In fin dei conti, tuttavia, questo non deve rappresentare un problema. Le progressioni si misurano internamente alla persona. Significa che un soggetto che non riesce ad eseguire nemmeno una e, dopo un anno, ne completa due o tre in maniera tecnicamente soddisfacente, ha ottenuto un eccellente risultato.

Ergo (per ricalcare ironicamente il gergo delle palestre ): i "secchi" fanno più trazioni dei grossi - e, soprattutto, di chi è in sovrappeso .

Sbarre per trazioni

Su Amazon è disponibile un set training da porta che consente sia ai principianti sia a chi desidera integrare l'allenamento in palestra, di allenarsi virtualmente (quasi) ovunque.

La barra viene fissata facilmente al telaio della porta con poche e rapide operazioni. Il telaio dovrebbe avere idealmente una larghezza tra 61 a 81 cm ed una profondità di 12-16 cm. Non sono necessari fori di fissaggio per il montaggio. L'imbottitura della struttura impedisce che l'attrezzo graffi la porta.

La costruzione può essere montata anche a pavimento e permette di eseguire allenamenti mirati, ad es. piegamenti, sit-up e esercizi per i tricipiti. In questo modo, si può avere a disposizione un attrezzo versatile che velocemente permette di allenare la parte superiore del corpo a domicilio. Il manuale di istruzioni illustrato presenta tutti gli esercizi eseguibili, così come un ampio programma di riscaldamento. L'attrezzo permette di allenare ottimamente la muscolatura della parte superiore del corpo sia nella versione da porta che da pavimento con un limite di peso pari a 80 kg.

In alternativa, si può optare per la sbarra per sollevamenti con fissaggio a parete e corpo unico (non vi sono cioè due tubi da unire). Gli attacchi a muro fanno guadagnare in robustezza e consentono di sostenere un carico massimo di 350 kg. Il prodotto viene spedito congiuntamente a due attacchi e ad una borsa con accessori di fissaggio (tasselli, bulloni, viti e rondelle). L'attrezzo misura 101 cm in lunghezza, 49 cm in profondità e 20 cm in altezza (comprensiva delle piastre). La distanza fra la sbarra e il muro è di circa 40 cm, la larghezza massima della presa larga è di 1 metro circa e la distanza fra le maniglie per la presa interna (neutra) è di 55 cm circa. Questa barra è ideale per un uso intensivo.

