La prima serie di ogni esercizio si definisce " di attivazione" o "di avvicinamento"; il carico non deve essere troppo elevato da stressare il muscolo , ma nemmeno troppo basso da non portare la quasi totale attivazione delle fibre muscolari ("attivazione neuro- muscolare "). Il livello di intensità di questa prima serie, quindi, sarà nel range delle 12 o 15 RM (ripetizioni massimali senza aiuto).

Ogni sessione consta di 6 esercizi , 4 serie per esercizio, ripetizioni nel range delle 6/8 per serie.

L'autore

Riccardo Borgacci

Laureato in Scienze motorie e in Dietistica, esercita in libera professione attività di tipo ambulatoriale come dietista e personal trainer