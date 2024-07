Tonificazione e dimagrimento: sono la stessa cosa? Cosa fare e quanto tempo ci vuole

La tonificazione muscolare e il dimagrimento non sono la stessa cosa ma, quando si parla di ricomposizione corporea e rimodellamento estetico, costituiscono due fattori strettamente legati e che non possono essere considerati separatamente.

La durata complessiva del trattamento è quindi relativa al grado di eccesso ponderale iniziale. Ma, in ogni caso, è bene porre le dovute pause ogni tanto, per dare "respiro" al corpo e alla mente, aspetto che si assicura un miglior e più duraturo risultato.

L'errore più comune è applicare entrambe le correzioni, rendendo la strategia troppo restrittiva e insostenibile. O meglio, può essere una soluzione valida per chi segue una dieta ipercalorica nel cronico, la quale dovrebbe comunque essere ridimensionata. Oppure per chi ha un costo calorico indotto dall'esercizio quasi irrisorio, come negli allenamenti di ginnastica dolce o nelle brevi passeggiate.

Spesso, in fase di ricomposizione corporea, l'attenzione ricade in maniera ossessiva esclusivamente sulla riduzione di massa grassa .

L'importante, per chi non vorrebbe guadagnare "troppa" massa muscolare - davvero paradossale, per i lettori che già praticano palestra - è di limitare i sovraccarichi , cioè l'intensità rispetto alla ripetizione massimale (%1RM). Inoltre, anche se l'organismo va allenato nel complesso, si darà priorità ai distretti più carenti, o a quelli che "ci servono" per "aggiustare" le proporzioni.

Il miglioramento del tono è il frutto della "messa in moto" dei muscoli . Certo, l'attività più indicata è sempre il bodybuilding amatoriale, ma si prestano anche molte altre come la ginnastica funzionale , il crossfit , i vari corsi fitness e alcuni sport.

Cosa fare per dimagrire e tonificare

Dimagrire e tonificare, assieme, racchiudono il concetto di ricomposizione corporea - soprattutto se la tonificazione vuole essere associata a un aumento della massa muscolare.

Lavorando in maniera corretta, non c'è alcun bisogno di fare valutazioni approfondite della composizione corporea - in realtà, questo bisogno non c'è quasi mai, nelle persone sane. Lo specchio e le sensazioni individuali, riferite anche al miglioramento delle performance in allenamento, sono più che sufficienti.

Soprattutto nelle prime fasi, la massa muscolare aumenta anche in presenza di un taglio calorico. Questo è dovuto al "riempimento" dei muscoli e alla specializzazione di alcune cellule satellite.

Però, se l'obbiettivo ipertrofico è avanzato, è bene ricordare che in presenza di dieta ipocalorica i risultati non arriveranno mai. Sarà, al momento giusto, necessario applicare un surplus energetico per alimentare il tessuto muscolare.

Di solito, comunque, per avere una buona ricomposizione corporea nel medio periodo, è sufficiente mantenere costante la dieta - magari "pulendola" e aumentando di poco le proteine, se carenti - e iniziare ad allenarsi con i pesi in maniera "ragionata".