Tisane se si fa sport: quali scegliere?

Introduzione Potrà sembrare una scelta non convenzionale, ma bere tisane dopo l'allenamento (ma anche prima e durante, se bevute fredde in una borraccia da palestra) può avere un beneficio coadiuvante per l'attività fisica. Alcune miscele per tisane -già pronte o da far preparare appositamente in erboristeria scegliendo erbe, frutti e radici adatti - possono avere effetti energizzanti, alleviare dolori muscolari e fatica post esercizio, contribuire alla distensione e al recupero.

Tisane e sport: perché sono efficaci La tisana non è dunque solo una bevanda da bere prima di coricarsi la sera, o da preparare in caso di spossatezza, stress o cattiva digestione post prandiale. Erbe, piante, radici e fiori vengono in aiuto in molteplici occasioni, anche per il sostegno prima e dopo l'attività sportiva. Acido lattico, dolori muscolari, tensione, strappi, stanchezza e perdita di sali possono far perdere tono e vigore. In tal proposito esistono tisane in grado di favorire il recupero post allenamento, ma anche di mantenere l'apporto idro salino necessario durante lo svolgimento dell'attività fisica. Se per la pratica di yoga e pilates, due sport su tutti, il consumo di tisane al termine della sessione, è abbastanza comune, in quanto prolunga il benefico senso di rilassamento e distensione guadagnato con la disciplina, non è così scontata l'associazione tra tisane e palestra, oppure biciciletta o nuoto. Piante benefiche post allenamento Le piante ed erbe che più di tutte apportano benefici post allenamento sono: Ortica;

Calendula;

Menta;

Malva;

Rosmarino.

Tisane per dolori muscolari post allenamento L'eccessivo accumulo di acido lattico nei tessuti muscolari comporta l'insorgenza di dolori, fastidi o crampi post allenamento. Dopo aver fatto almeno dieci minuti di stretching dopo l'allenamento, come consigliano i personal trainer, può rivelarsi particolarmente benefico bere una tisana per alleviare in parte i sintomi. La tisana con ortica, menta e calendula ha effetti distensivi, antiinfiammatori, rimineralizzanti e rinfrescanti. Le percentuali di preparazione della tisana sono, su un totale di 10 grammi per tazza: ortica 30%,

30%, menta , calendula , malva 20%

, , 20% rosmarino e fiordaliso 5%,



Preparazione: mettere le erbe in un litro di acqua bollente e lasciare in infusione per 10 minuti. Un'altra tisana post allenamento dal potere antiossidante e defaticante, e benefica contro dolori e strappi muscolari, si prepara con: 100 g di mirtilli

una mela

un cucchiaino di cannella

Tisana tonificante Terminata l'attività sportiva in palestra, ma anche una corsa, una camminata sostenuta, è indicata una tisana dalle proprietà rinfrescanti, disintossicanti e tonificanti. Uno degli ingredienti maggiormente indicati in tal senso è la gramigna che contiene polifenoli, saponine, triticina e olio essenziale, dall'elevato potere antinfiammatorio. Per prepararla occorrono: gramigna in foglie essiccate,

in foglie essiccate, malva

tarassaco. Far bollire l'acqua con le erbe per due minuti; spegnere il fuoco e lasciare in infusione per 10 minuti, filtrare.

Tisana post allenamento alta intensità o nuoto Quando termina una sessione di allenamento ad alta intensità, di tipo aerobico, cardio oppure nuoto, è bene reintegrare i sali minerali persi e favorire il rilassamento muscolare post sforzo eccessivo. L'equiseto è una pianta particolarmente indicata per le sue proprietà rimineralizzanti, e per favorire il veloce recupero. Per prepararla occorrono: 3-5 cucchiaini di equiseto essiccato

Una tazza di acqua. Scaldare l'acqua e lasciare l'equiseto in infusione per 10 minuti. Può anche essere preparata in quantità e conservata in frigorifero per massimo tre giorni.