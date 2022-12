Tirate al petto o upright row: esecuzione, benefici ed errori da non commettere

Questo non rende le tirate al mento più complete, ma diverse ; esse tendono a reclutare di più i flessori del gomito ma, per contro, quelle al petto stressano meno quest'ultima articolazione e i polsi.

In secondo luogo, l'upright row si esegue con un' impugnatura più larga ; in massima abduzione, con le braccia ormai parallele al pavimento, le mani sono all'altezza dei gomiti o poco più strette. Al contrario, le tirate al meno richiedono un'impugnatura stretta.

Svantaggi delle tirate al petto

Le tirate al petto, come quelle al mento, non si prestano particolarmente ai soggetti iperlordotici.

La postura in piedi e le forti tensioni dorsali possono arrecare fastidi non trascurabili a queste persone che, per stimolare il deltoide centrale, dovrebbero ripiegare su esercizi con i manubri o ai cavi come le alzate laterali.

Seppur meno traumatiche per i gomiti e per i polsi, alle persone con spiccata sensibilità di queste articolazioni, anche l'upright row potrebbe risultare disagevoli.