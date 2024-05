Testosterone ed allenamento

Il testosterone è un ormone anabolico responsabile dell'aumento di massa muscolare. Più ne abbiamo, maggior è il potenziale ipertrofico.

Molti atleti incrementano i propri livelli circolanti di testosterone utilizzando gli steroidi anabolizzanti e/o attraverso l'allenamento contro resistenza ad intensità elevata.

Il testosterone espleta il suo ruolo biologico attraverso il suo legame con i recettori agli androgeni dislocati sulla membrana nucleare.

Il complesso steroide-recettore (che viene quindi a formarsi) influenza il nucleo cellulare (il centro genetico della cellula) incrementano la sintesi proteica.

I ricercatori dell'Università del Connecticut trovarono che l'esercizio di tutto il corpo fece incrementare i livelli di testosterone in maniera significativamente superiore rispetto ad esercizi isolati per la parte inferiore del corpo (come ad esempio nella leg-extension).

Shutterstock

Gli elevati livelli di testosterone indotti dall'allenamento di tutto il corpo farebbero incrementare l'attività dei recettori androgenici durante il periodo di recupero, fattore questo che determinerebbe un incremento del tasso di sintesi proteica, quindi anche della massa muscolare.

Questo studio ha mostrato che allenare in modo intenso tutto il corpo fa scattare 3 processi che sono fondamentali per far incrementare la sintesi proteica:

Incrementata tensione muscolare; Incrementato livello di testosterone; Incrementata attività dei recettori agli androgeni.

Questo studio si rivela di gran valore scientifico-informativo per tutti i bodybuilders natural che vogliono ottenere il massimo dai propri allenamenti per incrementare il più possibile la propria massa muscolare.

Bibliografia