Terapia forestale: cos'è e perché fa bene?

La terapia forestale è una pratica di medicina preventiva riconosciuta anche dall'Onu nel 2020, che consiste nel camminare in un bosco, o comunque immersi nel verde , insieme a una guida specializzata ma anche in autonomia, lasciandosi completamente trasportare dall'ambiente circostante, assorbendone le energie positive.

Oltre all'immersione nella natura, a generare effetti terapeutici in questa pratica è anche l'inalazione di alcuni componenti organici volatili provenienti dalle piante, come i monoterpeni, che grazie alle loro proprietà antibatteriche, antinfiammatorie e antiossidanti avrebbero la capacità di migliorare la salute del sistema respiratorio, cardiovascolare e immunitario.

L'essere umano è geneticamente predisposto per vivere immerso negli ambienti naturali e proprio per questo quando si trova a camminare circondato dal verde prova una sensazione di benessere inconscia . Si spiegherebbe in questo modo il potere rigenerativo che i boschi esercitano sull'intero organismo e che porta a molteplici benefici, mentali ma anche fisici.

Per quanto tempo andrebbe praticata?

Anche se più tempo si dedica all'immersione nella natura maggiori sono i benefici che se ne traggono, per avvertirli basta anche solo un'ora di terapia forestale, a patto che la camminata sia svolta con concentrazione, immergendosi completamente nell'esperienza senza lasciarsi distrarre da pensieri, eventi esterni, smartphone o altri dispositivi tecnologici.

Per maggiori benefici, ecco quante volte sarebbe meglio farla a settimana.

Nonostante in Occidente la terapia forestale si stia diffondendo soprattutto negli ultimi anni, non si tratta di una novità assoluta. In Giappone infatti il bagno nella foresta, chiamato anche Shinrin-yoku, si pratica da tempo e da anni viene prescritta dai medici per alleviare diverse problematiche legate alla salute mentale, in particolare lo stress causato dal sovraccarico di lavoro.

