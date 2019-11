Tartaruga Addominale: Come Ottenerla

Quello della tartaruga rappresenta infatti un traguardo molto ambito per entrambi i sessi; d'altro canto, statisticamente, gli uomini prediligono un addome spesso e "cubettato" (da bodybuilder) e le donne preferiscono una pancia piatta e creste iliache in evidenza (da model fitness). D'altro canto, i metodi e i sistemi per raggiungere questi risultati sono esattamente gli stessi, con piccole differenze che riguardano soprattutto il workout.

Nel gergo del fitness e del culturismo, "tartaruga addominale" è sinonimo di six pack (anche se questo nome indica più specificamente i tasselli del retto addominale) o addome scolpito; insomma, i famosi addominali in evidenza: retto dell'addome , trasverso e obliqui – per qualcuno anche il gran dentato anteriore.

Come Fare

Molto semplicemente, la tartaruga addominale è il risultato di un assottigliamento del pannicolo adiposo sottocutaneo che riveste l'addome. Ciò che appanna l'addome non è acqua e quella dei liquidi in eccesso è – nelle persone sane – una bufala bella e buona. Si ignorino quindi gli innumerevoli sistemi inventati per combattere la ritenzione idrica – come massaggi, apparecchi meccanici, abbigliamento per sudare, creme, tisane ecc – e lasciamo il problema "dell'acquosità" ai culturisti di professione che salgono su un palco con BF% inferiori al 6.

Tuttavia, come molti sapranno, la distribuzione del grasso sottocutaneo non è concretamente gestibile, perché tali depositi subordinano all'azione ormonale. La quantità, il tipo di ormone (fondamentalmente steroidei) e la sensibilità dell'adipe agli stessi – forse per la densità recettoriale – comportano una tendenza al deposito androide (conformazione a mela) o ginoide (conformazione a pera). Il primo è favorito dal testosterone e caratterizza soprattutto il sesso maschile; il secondo è promosso dall'azione estrogenica ed è più frequente nelle donne – tant'è che, in seguito alla menopausa, si assiste a una ridistribuzione del grasso corporeo.

La tartaruga addominale è quindi più difficile da ottenere per i maschi rispetto alle femmine – che dal canto loro devono fare i conti con le famose "culotte de cheval", con l'ispessimento dei glutei e delle cosce, e con una maggior tendenza globale alla formazione di cellulite.

Come ottenere la tartaruga addominale?

Va da sé che l'unico sistema per ottenere addominali in evidenza sia dimagrire; se il peso rientra in una fascia normale ed è presente un certo equilibrio tra le masse corporee, la riduzione della percentuale di grasso (body fat - BF) prende il nome di "definizione" o, in inglese, "cut" o "cutting".

Il dimagrimento localizzato non esiste e il depauperamento delle scorte adipose riguarda tutto l'organismo – con la tendenza della quale abbiamo fatto cenno sopra. Nella ricerca della tartaruga addominale, entrambi i sessi hanno "solitamente" un prezzo da pagare. Gli uomini che non hanno la grossa fortuna di possedere una muscolatura glutea ben sporgente, si troveranno facilmente col sedere piatto, mentre le donne vedranno ridurre progressivamente l'importanza dei seni – praticamente tutte le fitness model fanno ricorso alla mastoplastica.

Per intaccare la massa grassa è necessario porre l'organismo in condizioni di deficit energetico instaurando un regime alimentare di tipo ipocalorico. Sarebbe impensabile poter analizzare tutti i protocolli di dimagrimento che possono favorire la comparsa della tartaruga addominale in poche righe; questi differiscono uno dall'altro per numerosissime ragioni: concetto di base sul quale si fondano, quantità di energia e ripartizione nutrizionale, scelta alimentare e porzioni. Dieta mediterranea, chetogenica, a zona, metabolica, gift, tutte le low carb ecc, funzionano tutte (perfino la dieta delle banane), a patto che facciano mangiare meno di quanto l'organismo consumi.

In questo articolo non ci soffermeremo sui dettagli nutrizionali, meglio spiegati negli articoli dedicati, e ci limitiamo a sottolineare che la dieta giusta è di tipo equilibrato e personalizzato.

Per ciò che riguarda l'allenamento, il discorso si complica un po'. Il protocollo va differenziato in due macro categorie essenziali: finalizzato alla definizione muscolare e per la muscolazione specifica. Com'è intuibile, il primo supporta la ricerca di cutting – implementando il deficit energetico, intaccando direttamente le riserve adipose dei grassi e migliorando il metabolismo del glucosio oltre che la sensibilità insulinica – il secondo invece dovrebbe costruire un maggior spessore dei muscoli interessati.

Anche a proposito di quest'ultimo, "ognuno dice la propria" e si tende concedere maggior credibilità se chi predica bene mostra anche dei buoni risultati. La verità però è un'altra; tutti i sistemi funzionano e ciò che fa la differenza è l'impegno. L'allenamento di complemento alla definizione può essere di base aerobica, a bassa intensità e alto volume, oppure altamente metabolico e di tipo HIIT (High Intensity Interval Training), o un connubio di entrambi. Lo stesso dicasi per i protocolli di ipertrofia addominale: ad alti o bassi TUT (Time Under Tension), con prevalente impegno del metabolismo anaerobico alattacido (creatin fosfato) o lattacido (glicolitico) – perfino aerobio specifico, per chi è in grado di farlo – in buffer o ad esaurimento, isometrico o concentrico/eccentrico, in calisthenics o alle macchine isotoniche ecc.

Sicuri del fatto che tra i gentili lettori siano presenti, oltre che numerosi neofiti, anche molti "esperti", facciamo anche una piccola precisazione. I muscoli addominali, facendo parte del cosiddetto "nucleo" (core), sono deputati alla stabilizzazione dell'intero organismo. Senza di essi non sarebbe possibile eseguire nessun movimento, figuriamoci gesti atletici e sportivi – questo fa già capire quanta importanza dovrebbe avere l'allenamento degli addominali anche per chi non ricerca l'evidenza della tartaruga addominale. D'altro canto, proprio per questa loro continua attivazione, dal punto di vista evolutivo si sono sviluppati con l'obbiettivo di sopportare una fatica moderata ma protratta. Questo vuol dire che presentano una composizione in fibre muscolari che molto ha a che vedere con la resistenza di media e lunga durata, impegnando soprattutto il metabolismo energetico aerobico. La percentuale di fibre rosse è pertanto ragguardevole. Chi sostiene che ogni muscolo debba essere allenato sulla base della specifica predisposizione, applica all'allenamento addominale il principio delle molte ripetizioni (possibilmente ininterrotte) a bassa intensità ed alto volume (ad es. 100 rep di fila tutti i giorni). D'altro canto, anche per questi distretti, il meccanismo che sta alla base dell'ipertrofia (incremento della sezione delle fibrocellule) è totalmente opposto: alta intensità, ripetizioni suddivise in serie con durata inferiore al minuto, recupero incompleto (alta densità) e caratterizzato da notevole lattacidemia, volume totale necessario a raggiungere l'esaurimento totale in una split a microciclo o parziale per la multifrequenza ecc. Chi ha ragione? Entrambi. Questo perché l'allenamento a bassa o media intensità può comunque contribuire alla tartaruga addominale, aumentando la capillarizzazione, la densità mitocondriale e di enzimi specifici, le riserve di glicogeno ecc, ma d'altro canto non può sostituire quello ad alta intensità per la massa muscolare. La miglior strategia è alternare o integrarli reciprocamente.

C'è una precisazione molto importante da fare: non è possibile compensare sgarri nutrizionali aumentando l'allenamento, così come è poco ragionevole cercare di ridurre la BF oltre percentuali "umane" solo per la pigrizia di non volersi allenare in maniera specifica.

Quindi, riassumendo, per ottenere una buona tartaruga addominale non ci sono "trucchi o segreti", bisogna semplicemente dimagrire e allenarsi. Riduttivo? Forse. Però, con onestà, chiunque desideri ottenere questo risultato dovrebbe domandarsi quanto tempo ed energie ha dedicato all'obbiettivo.

Nel prossimo paragrafo descriveremo alcuni degli esercizi più semplici ma utili per la formazione di una buona tartaruga addominale.