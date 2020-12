Tappetino fitness, quale scegliere?

Tappetino fitness: modelli e caratteristiche Il tappetino è uno degli strumenti indispensabili di chi ama allenarsi con regolarità. Un tempo avremmo dovuto precisare "di chi ama allenarsi a casa", ma dall'inizio dell'epidemia di Covid-19 possedere un tappetino è diventato pressocché indispensabile anche se si frequenta una palestra, per mere questioni igieniche. Scegliere il giusto tappetino fitness non è una banalità come potrebbe sembrare. E' infatti importante valutarne la morbidezza, soprattutto per chi soffre di dolori alle ginocchia, la praticità d'uso, preferendo ad esempio un modello che eviti di arrotolarsi verso le estremità. Ecco quindi alcuni modelli tra i quali trovare il tappetino per il fitness perfetto per le nostre esigenze.

Materassino fitness per palestra L'azienda Conquest propone una comoda stuoia pieghevole ideale per lo svolgimento di esercizi a terra. Il materassino risulta soffice e resistente ed è impermeabile all'umidità. E' dotato di isolante termico che protegge dal caldo e dal freddo. Le dimensione del prodotto piegato sono di 50x40x5 centimetri. Il prodotto è stato definito un'ottima scelta da parte dei clienti, per il materiale, la resistenza, per la facilità di piegarlo e riporlo senza mai far entrare in contatto la parte che va a terra con quella su cui si posa il corpo. Un utente ha lamentato l'assenza di antiscivolo. Materassino Fitness Palestra Tappetino Pieghevole Antiscivolo 185x50x0,8 Tappeto Yoga Colore Blu (Blu) € 19,90 Vedi l'offerta