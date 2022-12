All'inizio degli anni duemila, un gruppo di professionisti, sportivi e designer americani progettò e costrui un particolare tipo di tapis roulant, chiamandolo Walking pad : a differenza dei tapis roulant tradizionali è formato solo dal "pad", una struttura molto compatta dotata di una pedana super sottile che può essere riposta in spazi molto stretti e inusuali come sotto un divano, un letto o in verticale dietro una porta.

Per poterlo utilizzare in spazi piccoli - quelli tipici delle nostre case moderne - una ottima scelta è rappresentata dai tapis roulant senza manubrio , composti solo dalla pedana e che offrono una ottima simulazione della corsa o della camminata veloce senza ingombrare con la plancia lo spazio superiore, e potendo perciò essere collocati e riposti in spazi dove un tapis roulant tradizionale non troverebbe posto.

In commercio esistono tantissimi modelli sia per l' home fitness che per l'allenamento professionale – ad esempio nelle palestre – che si possono differenziare in base a tecnologia e sistema di funzionamento, design e materiali , gamma e prezzo .

E' uno strumento essenzialmente costituito da un nastro trasportatore sul quale è possibile deambulare ( camminare ) senza avanzare fisicamente nello spazio: viene quindi scelto per un allenamento in spazi piccoli.

Infine, c'è il parametro della fascia di prezzo , che dipende anche dal brand e dalla potenza del motore , che si traduce in una maggiore o minore possibilità di arrivare ad alte velocità , in ogni caso con limite massimo fissato intorno ai 10 km orari.

Sempre in merito alla tecnologia, alcuni modelli sono dotati di altoparlanti Bluetooth che mettono in condizione di ascoltare musica dal proprio smartphone durante il workout.

Inoltre, alcuni modelli funzionano tramite telecomando , o addirittura via app , anche se non mancano modelli più "basic".

Altro parametro è quello tecnologico : non tutti i walking pad sono infatti dotati di schermo LCD , utile per monitorare lo status e i dati di allenamento.

Tra le caratteristiche che è possibile prendere in analisi per scegliere il proprio tapis roulant senza motore (o walking pad), il primo è senz'altro quello dei materiali , che sono tutto sommato molto simili tra i vari modelli, ma che variano nelle finiture e nel design, influendo in molti casi anche sul peso e sull' ingombro complessivo, altre importanti caratteristiche di cui tener conto in fase di acquisto.

Tapis Roulant senza Manubrio: la top 5 dei migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di tapis roulant senza manubrio, diversi per funzioni, materiali, qualità, dimensioni, prezzo e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Tapis roulant Citysports WP1

Il tapis roulant Citysports WP1 può essere azionato tramite telecomando. Puoi facilmente impostare la modalità mentre cammini, senza mai disturbare il ritmo. Massimo comfort, minimo ingombro: la cinghia del battistrada offre la stessa sensazione di spazio di un tapis roulant tradizionale con un ingombro compatto. Questo tapis roulant è dotato di un motore brushless silenzioso da 1 HP: il suo "corpo" sottile si adatta a qualsiasi scrivania, permettendo di combinare lavoro ed esercizio fisico. L'attrezzo è completamente assemblato e pronto per funzionare, e dotato di schermo LCD che mostra in tempo reale tempo, velocità, distanza e calorie.

Tapis roulant Bigzzia

Con una velocità che va da 1 a 10 km/h, questo tapis roulant consente di regolare il ritmo tramite telecomando in base alle proprie condizioni fisiche e alle proprie esigenze di esercizio. Dotato di schermo per monitorare tempo, velocità, calorie bruciate e distanza. Misura 120 cm x 50 cm x 14 cm e può sostenere fino a 100 kg. Il motore è da 1,5 HP ed è ultra-silenzioso, mentre il telaio in acciaio resistente costituisce il principale sistema di riduzione degli urti e del rumore. Tra gli altri accessori, troviamo una cintura antiscivolo e antistatica con struttura ammortizzante a 5 strati che fornisce un'ammortizzazione sicura per schiena, articolazioni, ginocchia, caviglie e muscoli.

Tapis roulant WalkingPad

Questo modello brilla per compattezza: il sistema di chiusura brevettato permette di piegare completamente il WalkingPad in meno di 0,5 metri quadrati. Funziona tramite app e telecomando: è possibile accendere/spegnere questo tapis roulant pieghevole o regolarne la velocità utilizzando il controllo da remoto e l'app KS Fit sul telefono. L'app permette inoltre di tenere traccia di come si sta procedendo, fornendo un feedback dettagliato su passi, velocità, tempo, distanza e calorie consumate. Notevole anche la funzione di blocco per la sicurezza dei bambini, che impedisce la messa in funzione accidentale. Questo tapis roulant motorizzato da 1 CV offre una gamma di velocità di 0,5-6 km/h. La superficie disponibile per camminare è di 120 x 41,5 cm, abbastanza ampia per una passeggiata rilassata o per fare jogging. Può supportare un peso massimo di 100 kg.

Tapis roulant Ise

Anche questo tapis roulant arriva completamente assemblato e pronto all'uso. La dimensione compatta di 138x52x12 cm risparmia spazio e può supportare 100 kg. Ideale per casa e ufficio, ha una velocità da 1 a 6 km/h regolabile tramite il telecomando in base alle proprie condizioni fisiche e alle esigenze di esercizio. È possibile leggere facilmente dati come tempo, velocità, distanza e calorie bruciate. La cintura multistrato antiscivolo fornisce un'ammortizzazione efficace e sicura per ginocchia e muscoli, portando a un'eccellente esperienza di corsa. La base del tapis roulant è dotata di un motore ultra-silenzioso di alta qualità che permette di camminare e correre senza disturbare gli altri. Il peso di soli 22 kg rende questo modello più "portatile" di altri, mentre le ruote consentono un facile spostamento.

Tapis roulant Onetwofit

Con una velocità che va da 1 a 6 km/h, questo tapis roulant consente di regolare la velocità tramite telecomando in base alle proprie esigenze di esercizio. Puoi allenarti senza disturbare nessuno, il che lo rende un buon tapis roulant per l'uso in casa e in ufficio. Mentre cammini su questo tapis roulant portatile, puoi leggere facilmente sul display LDC alcuni dati importanti come tempo, velocità, calorie bruciate e distanza. Il motore da 550 W di questo tapis roulant ha il rumore più basso e la massima potenza: è progettato con una cintura da corsa 40 x 110 cm con trama a diamante ad alta densità che assorbe gli urti per proteggere al massimo le ginocchia. Tra i plus più apprezzati, l'altoparlante Bluetooth integrato, che permette di collegare facilmente il telefono cellulare e il tapis roulant per ascoltare la propria musica preferita mentre si corre.