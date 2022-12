Tapis Roulant pieghevole salvaspazio: perché sceglierlo Il tapis roulant è uno degli attrezzi sportivi più diffusi al mondo. I motivi del suo successo sono presto detti: garantisce gli stessi benefici del running e delle passeggiate all'aperto, ma in maniera molto più pratica e senza la necessità di uscire da casa. Questa caratteristica ha reso i tapis roulant ancora più gettonati nel periodo della pandemia, così come in tutte quelle circostanze nelle quali - a causa del maltempo, del freddo, della mancanza di spazi adeguati nel proprio circondario - sia necessario optare per un allenamento casalingo. Il tapis roulant aiuta in più di uno scopo: perfetto per l'allenamento cardiovascolare, è ottimo anche per la tonificazione muscolare e in funzione brucia-calorie. Quasi tutti i modelli in commercio permettono di regolare velocità e pendenza: opzioni che fanno del tapis roulant uno strumento per gestire al meglio fatica e ritmo del work-out, creando così allenamenti personalizzati. Da alcuni anni, per giunta, si sono affermati sul mercato una serie di modelli salvaspazio, con o senza motore e con o senza manubri: queste caratteristiche rendono tali tapis roulant anche poco ingombranti, oltre che leggeri. Oggi questi modelli salvaspazio hanno conquistato rilevanti quote di mercato, per la loro praticità e per la semplicità di messa in funzione e di utilizzo.

Tapis Roulant pieghevole salvaspazio: le varie tipologie I tapis roulant si dividono principalmente in due categorie: quelli elettrici, ovvero che basano il loro funzionamento sulla presenza di un motore, più o meno potente, e quelli magnetici. Questi ultimi sono caratterizzati dall'assenza di una qualsiasi forma di motore elettrico: basano il loro funzionamento sulla sola forza motrice esercitata durante l'esercizio dalla persona che li utilizza. Per aumentare o diminuire la resistenza al movimento - e quindi lo sforzo necessario all'esercizio - si va ad agire su una valvola innestata sui dei magneti posti vicino al volano, che allontanandosi o avvicinandosi crea una resistenza alla camminata o alla camminata veloce (essendo questo strumento poco adatto invece alla corsa) che si va a fare sul tappeto. Questi attrezzi sono poi dotati, in alcuni modelli, di schermi, computer di bordo, casse bluetooth o sensori della frequenza cardiaca. Altra differenza sostanziale tra i vari modelli di tapis roulant è la presenza (o meno) del manubrio: quelli tradizionali ne sono sempre dotati, ma sempre più spesso - anche in funzione salvaspazio - gli sportivi si orientano sui walking pad, dei nastri trasportatori con una pedana molto sottile.