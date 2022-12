Tapis Roulant Magnetico: i 10 migliori modelli 2023 senza motore

I vari tapis roulant in commercio si distinguono per molte caratteristiche , pur avendo il fine comune di permettere di " correre sul posto".

In questo contesto, il tapis roulant è un attrezzo che permette di svolgere un utilissimo lavoro aerobico e al contempo una importante tonificazione dei muscoli , con importanti benefici anche per chi si allena nel contesto di diete ipocaloriche con il fine di dimagrire.

L' home fitness è un settore dello sport sempre più apprezzato e praticato, specie in seguito alla pandemia , che ha fatto scoprire a molte persone la praticità di svolgere il proprio allenamento tra le mura domestiche , in alternativa o come compendio di quello all'aria aperta o in palestra .

Il tapis roulant magnetico potrebbe essere preferibile a quello a motore se si ha un budget basso, se si preferisce camminare e non correre e se si ha poco spazio in casa .

Per aumentare o diminuire la resistenza al movimento - e quindi lo sforzo necessario all'esercizio - si va ad agire su di una valvola innestata sui dei magneti posti vicino al volano , che allontanandosi o avvicinandosi creano una resistenza alla camminata o alla camminata veloce (essendo questo strumento poco adatto invece alla corsa ) che si va a fare sul tappeto. Questi attrezzi sono poi dotati, in alcuni modelli, di schermi , computer di bordo o sensori della frequenza cardiaca .

Tapis Roulant Magnetico: la top 5 dei migliori

Online sono disponibili per l'acquisto moltissimi modelli di tapis roulant senza motore, diversi per funzioni, materiali, qualità, dimensioni, prezzo e caratteristiche. Di seguito, una selezione dei cinque modelli meglio recensiti e più acquistati sul portale e-commerce di Amazon:

Tapis roulant Diadora Forty

Il tapis roulant magnetico Diadora Forty è il più amato della categoria, essendo un prodotto adatto a chi si affaccia per la prima volta al mondo del fitness. Infatti è studiato appositamente per chi ama fare camminate veloci o lente su diversi livelli di pendenza. Permette un allenamento completo e controllato grazie al computer che visualizza tutte le funzioni necessarie per monitorare i valori dell'attività fisica. Tra i plus, un telaio robusto che supporta un peso massimo utente di 100 kg e i battiti cardiaci sotto controllo grazie ai sensori palmari Hand Pulse posti sul corrimano. Una volta terminato l'allenamento sarà possibile richiudere il tapis roulant e spostarlo grazie alle comode rotelle.

Tapis roulant Tecnovita walkone YF30

Il tapis walkone YF30 permette realizzare un'attività tanto sana come camminare aiutando a tenersi in forma, tonificare il corpo, perdere peso e farla finita con lo stress quotidiano e le abitudini sedentarie. Questo modello privo di motore - e quindi silenzioso per definizione - ha un sistema di resistenza magnetica regolato con semplici tasti: si va dal livello minimo per fare una passeggiata fino al massimo, per un itinerario da professionista. È pieghevole, portatile, leggero e con rotelle per uno spostamento semplice e veloce. Chi lo ha acquistato ne loda la comodità di utilizzo, ma non manca chi critica il sistema di resistenza, ritenuto troppo poco incisivo nel differenziare lo sforzo.

Tapis roulant YM TAP100M

Sensore cardiaco su manubri, monitor LCD, 8 livelli di sforzo, 3 livelli inclinazione: è così che si presenta questo modello di YM, basato su resistenza magnetica senza motore e che quindi non necessita di corrente elettrica per il funzionamento. Ottimo per camminate leggere e veloci, ha 3 diversi livelli di pendenza, con intensità dello sforzo regolabile su 8 livelli tramite un regolatore a pomello. Pieghevole per il minimo ingombro, con rotelle per facilitare gli spostamenti, questo tapis roulant ha una struttura leggera e facilmente adattabile a qualsiasi ambiente domestico. Inoltre, vanta un display LCD con computer multifunzione (tempo, velocità, distanza, calorie, battito cardiaco). La dimensione del nastro di corsa è di 34 x 104 cm, con sensori cardiaci palmari posizionati su entrambi i corrimano e peso massimo supportato 100 kg.

Tapis roulant Movi Fitness MF101

Questo modelllo di tapis roulant magnetico proposto da Movi Fitness ha un display a cristalli liquidi 62x32 mm che permette la visualizzazione di tempo, velocità, distanza, calorie, pulsazioni. Il sistema frenante magnetico permette la regolazione dello sforzo su 8 livelli. La pedana è richiudibile, mentre la superficie di corsa misura 320x1200 mm, con diametro dei rulli 42 mm. Il modello è completato da ruote per il trasporto. E' molto apprezzato per l'ingombro ridotto (dimensioni aperto 1380x610x1380 mm, dimensioni chiuso 500x610x1380 mm) e per la sua relativa leggerezza, pari a circa 29 chili. Anche in questo caso, la portata massima è di 100 chilogrammi.

Tapis roulant Diadora EVO Trend Dark

Diadora piazza un altro suo modello tra i più gettonati online: si tratta del tapis roulant magnetico Diadora EVO Trend Dark, sicuramente un buon prodotto per un allenamento da svolgere in casa; è leggero, facile da usare e da montare e maneggevolissimo grazie alle pratiche ruote di trasporto. Evo pesa solo 25 Kg ed è quindi facile da trasportare e riporre qualora non abbiate molto spazio in casa. Le misure inoltre, sono molto contenute (127 x 62 x 126 cm). Per funzionare, necessiterà di sole due pile ministilo AA e supporta un peso massimo di 110Kg. Il piccolo computer di bordo LCD è utile per tener traccia di: tempo, velocità, distanza calorie e frequenza cardiaca, anche durante l'allenamento. La frequenza cardiaca è determinata dai sensori palmari "hand pulse". L'inclinazione è regolabile su tre livelli.