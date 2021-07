Tapis Roulant: Errori da Non Fare

Correre sul tapis roulant è un ottimo modo per compiere un allenamento cardio e può essere un'opzione sostitutiva alla corsa in esterno, soprattutto quando il tempo non è ottimale.

Anche se non si corre su strada o su pista non si dovrebbe mai dimenticare questa fase perché il riscaldamento prima dell'esercizio di sforzi più intensi prepara il corpo all'allenamento e aiuta a prevenire gli infortuni , aumentando il flusso sanguigno ai muscoli .

Se non si riesce a correre in salita per lunghi periodi si può optare per un allenamento a intervalli , alternando brevi scatti in salita a momenti più lunghi in situazione pianeggiante.

Inoltre, per intensificare il proprio allenamento è molto utile impostare sessioni di running che prevedano momenti di corsa a inclinazioni maggiori , in modo da simulare un percorso in collina e aumentare l'efficacia della sessione di allenamento.

Anche se a molte persone risulta più naturale non usare le barre di supporto laterali , ma correre esattamente come all'aria aperta , non esiste alcun motivo per non appoggiarsi ad esse se ci si sente più sicuri e si ha la sensazione di essere più stabili.

Anche se può sembrare un vantaggio avere il ritmo, la distanza e le calorie bruciate visualizzati sul display del tapis roulant e sempre sotto controllo, non si dovrebbe fare troppo affidamento su quei dati. Si tratta infatti di stime non precise al 100% , che possono variare da macchina a macchina e da molti altri fattori. Per questo non dovrebbero costituire un parametro ufficiale per misurare miglioramenti ed efficacia dell'allenamento .

Tuttavia in molti casi si tratta di azioni controproducenti perché in campo fitness ciò che è indicato per una persona può essere altamente sconsigliato per un'altra. Gareggiare con il proprio vicino di tapis roulant, quindi, è un errore assolutamente da evitare, che può portare a scenari opposti ma entrambi negativi: non ottenere alcun effetto perché si tratta di un allenamento non adatto al proprio fisico o incorrere in lesioni o infortuni perché eccessivamente impegnativo.

Limitarsi a correre solo sul tapis roulant

Anche se si cerca di variare spesso la pendenza del tapis roulant per simulare tutti i paesaggi e le superfici possibili, correre solo sul rullo non è sufficiente per allenarsi in modo completo, ma è necessario alternare questa formula alla corsa all'aperto. La strada, la pista e il tapis roulant fanno infatti lavorare i muscoli in modi diversi e non trascurarne nessuna situazione può aiutare a evitare lesioni e a renderti un l'allenamento più performante.

In particolare, correre su un rullo in movimento può ridurre la necessità di spingere e quindi impegnare quei muscoli che aiutano ad andare avanti come i posteriori della coscia, i polpacci e i glutei.