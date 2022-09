Tapis roulant e manubri: l’allenamento perfetto per Over 50

Dedicarsi all'attività fisica è fondamentale per mantenersi in salute a tutte le età, ma a maggior ragione con il passare del tempo.

Dopo i cinquant'anni un buon metodo per allenarsi è usare il tapis roulant per circa 15 minuti al giorno a intensità moderata, spezzando il tempo passato sull'attrezzo con l'esecuzione di alcuni esercizi con i manubri per la parte superiore del corpo. Così facendo si rafforzano buona parte dei muscoli e si aumentano frequenza cardiaca, forza e coordinazione.