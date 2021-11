Camminare con costanza infatti aumenta la frequenza cardiaca e fa bruciare tra le 90 e le 200 calorie in 30 minuti , a seconda del proprio peso corporeo e dell'intensità dell'allenamento. Se questa attività è anche combinata a una dieta sana e bilanciata può quindi aiutare a dimagrire e a ridurre il rischio di condizioni croniche come malattie cardiache e diabete di tipo 2 .

Il tapis roulant è un attrezzo che permette di svolgere attività cardio sia correndo sia camminando. Contrariamente a quanto spesso si pensi, camminare offre diversi benefici ed è molto indicato soprattutto per le persone che hanno come obiettivo quello di perdere peso .

Differenze tra camminata indoor o outdoor

Un insieme di studi del maggio 2019 pubblicati su Sports Medicine ha rilevato che non ci sia molta differenza tra camminare all'aperto o su un tapis roulant, tuttavia perché lo sforzo su quest'ultimo sia paragonabile a quello su un terreno naturale, è necessario mettere in atto alcuni accorgimenti, come impostare l'inclinazione del rullo ad almeno l'uno per cento.

Uno dei vantaggi del tapis roulant è che permette di controllare la velocità e l'inclinazione del terreno, consentendo in poche mosse di passare da una camminata in pianura a una in salita.

Senza contare che un allenamento al chiuso può essere fatto indipendentemente dalle condizioni meteorologiche.

Camminare sul tapis roulant è particolarmente indicato anche per chi teme di incorrere in infortuni, visto che il piano in cui ci si allena è liscio e privo di elementi che potrebbero far inciampare come marciapiedi, buche o irregolarità.

Il rullo sul quale ci si muove comporta anche un minor rischio di lesioni alla tibia da uso eccessivo o di dolore alla schiena, all'anca o al ginocchio.

Di contro, anche allenarsi outdoor ha i propri vantaggi, primo tra tutti l'opportunità di trascorrere del tempo all'aperto, beneficiando dei raggi del sole e della vista del paesaggio circostante che, a differenza di quanto avviene camminando su un tapis roulant, può variare ogni giorno.