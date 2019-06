Per comprendere le ragioni che fanno del Tai Chi una disciplina molto utile nel miglioramento della vita quotidiana (effetti e benefici), soprattutto in terza età, è prima di tutto necessario avere un'idea di come il cervello sia capace di acquisire nuovi schemi motori o di modificarne altri.

Quando si impara un gesto nuovo, la mente scompone in maniera infinitesimale la sequenza dei movimenti da seguire e si concentra sui particolari. Le neuroscienze hanno ampiamente dimostrato come le informazioni sensoriali giungano da tutti gli organi di senso al cervello e collaborino per fornire un "costrutto globale e complesso". In tal senso, può essere molto utile osservare qualcuno che esegue i gesti da apprendere. Questo è merito dei "neuroni specchio", (neuroni mirror individuati da G. Rizzolati) cellule che si attivano predisponendo l'emulazione di ciò che il cervello ha interpretato con la vista. L'attività dei neuroni specchio si ripete anche durante la stessa ripetizione attiva dei gesti e, quando tutto si svolge correttamente, il cervello acquisisce il nuovo schema e in circa 6 ore lo memorizza.

A rafforzare la memoria dei gesti contribuiscono anche le informazioni che arrivano al cervello dalle articolazioni, dai tendini e dai muscoli, qui infatti si trovano i propriocettori che tengono il cervello al corrente sulla posizione del corpo. Nel meccanismo svolge un ruolo chiave il potenziamento funzionale dei propriocettori, terminazioni nervose sensibili a stimoli provenienti dalle articolazioni, dai muscoli, dai tendini e dalla cute, grazie alle quali è possibile ricavare una sensazione interna delle posizioni delle varie parti del nostro corpo. Essi si affiancano agli esterocettori che forniscono al cervello informazioni dall'ambiente esterno provenienti dai nostri sensi (vista, tatto, odorato, udito, senso dell'equilibrio) ed agli interocettori sensibili ai segnali provenienti all'interno dell'organismo che forniscono informazioni sulle tensioni degli organi interni e sul dolore che ne può derivare.

Queste informazioni giungono al sistema nervoso centrale, dove viene elaborata una risposta, che viene immediatamente rimandata ai muscoli, dove si traduce nell'esecuzione di movimenti poco dispendiosi e coordinati; subendo un trauma (per esempio una distorsione a una caviglia) si possono danneggiare le strutture anatomiche che contengono i propriocettori. In tal modo si riduce la qualità delle informazioni che quel distretto invia al sistema nervoso centrale.

Il consolidamento vero e proprio avviene se il gesto viene ripetuto nei giorni seguenti. Il movimento guadagna in fluidità e rende possibile agire con maggior precisione.

Non tutti percepiscono il mondo allo stesso modo; certi prediligono la vista, altri l'udito o il tatto. La realtà viene di solito percepita dal canale predominante, che, nella cultura occidentale, è la vista, seguita dall'udito.