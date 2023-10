Tai Chi: come può prevenire gli infortuni negli over 50

In particolare, il Tai Chi può essere utile per prevenire gli infortuni . Ecco in che modo.

Il Tai Chi è un' antica arte marziale originaria della Cina , basata sull' equilibrio tra forza e debolezza . Si compone di movimenti lenti e calibrati accompagnati a respirazione controllata e momenti di meditazione e per questo, se praticato con costanza, può apportare molti benefici, soprattutto alle persone non più giovanissime.

Sapere di non essere più in grado di compiere una determinata azione può far desistere dal farla e quindi prevenire gli infortuni ma grazie al Tai Chi si può anche, al contrario, scoprire di avere una migliore mobilità di quel che si credeva. Questo può spingere oltre a limiti immaginari che ci si era auto imposti con motivazioni infondate, migliorando la qualità della vita.

Prestare attenzione alle capacità del proprio corpo è un elemento chiave per evitare infortuni, e il Tai Chi può aiutare a farlo perché si tratta di una disciplina che non si limita a mantenere attivo il fisico, ma coinvolge anche vari aspetti della mente e aumenta la consapevolezza di ciò che si riesce a fare oppure no.

Riduce il rischio di cadute

Praticando il Tai Chi si analizzano i meccanismi della camminata e si impara a farla in modo da ridurre il rischio di caduta. Normalmente, quando si cammina si fa forza sula gamba posteriore per lanciare il corpo in avanti e fare in modo che il piede anteriore arrivi a terra. Compiendo questo movimento però c'è un momento in cui non si è connessi al suolo, quindi se qualcosa impedisce al piede anteriore di arrivarvi si può cadere.

Nel Tai Chi invece si cammina diversamente e non ci si spinge con il piede posteriore per andare avanti ma si rimane connessi con il piede posteriore e quando si porta avanti il piede anteriore si aspetta di sentirsi in equilibrio per spostarsi completamente. Questo modo di camminare è più equilibrato e solido.

Il Tai Chi può anche aiutare a migliorare l'equilibrio promuovendo la consapevolezza spaziale, chiamata tecnicamente propriocezione, ovvero il senso della posizione del proprio corpo nello spazio.