Tactical Fitness: cos’è e come si svolge l'allenamento tacfit

Cos’ è il Tacfit

Il Tacfit è un allenamento piuttosto completo e funzionale, costituito da esercizi in grado di allenare efficacemente e in breve tempo tutti i muscoli corporei.

Basterebbe praticarlo per 20 minuti al giorno per ottenere risultati visibili, purché gli esercizi siano compiuti in modo corretto, ancor meglio se supportati da professionisti del settore, almeno le prime volte.

Il Tactical Fitness ha molti punti in comune con il Crossfit, visto che entrambe le discipline prevedono l'esecuzione di movimenti che stimolino contemporaneamente diverse parti del corpo.

Questo allenamento si snoda in un unico circuito che può variare di giorno in giorno, così da non rendere l'appuntamento con il fitness un momento noioso e sempre uguale a se stesso, ma un percorso ogni volta nuovo e stimolante. Non abituarsi a compiere gli stessi esercizi è importante anche perché permette al corpo di rimanere costantemente stimolato.