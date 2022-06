Cos’è il Super jump fitness

Ideato circa una decina di anni fa dalla personal trainer Jill Cooper, questo allenamento ha lo scopo di aiutare le persone a mantenersi in forma divertendosi. Anche se all'esordio è stato salutato da molti come una moda passeggera e nulla più, il suo successo non è mai calato e, anzi, oggi sono tantissime le palestre che propongono corsi di Super jump fitness.

Come suggerisce la seconda parola del nome, che in inglese significa salto, il Super jump fitness ruota principalmente intorno a questo movimento. Per compiere l'allenamento aerobico, infatti, si deve saltare su un tappetino elastico, spesso a ritmo di musica. La presenza di quest'ultima e di uno strumento, il tappeto elastico, utilizzato soprattutto per i giochi d'infanzia, rende la disciplina particolarmente divertente e consigliata anche a chi generalmente non ama molto il fitness. Nonostante l'aspetto ludico, tuttavia, non si tratta affatto di un allenamento semplice, ma al contrario piuttosto intenso, che combina salti a diverse velocità e livelli di elevazione, ad alcuni tradizionali passi di aerobica.