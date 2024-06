Sudare significa bruciare calorie?

Cosa fa la sudorazione? La sudorazione è una risposta fisiologica dell'organismo, che non ha nulla a che vedere con la perdita di calorie ma che svolge altre funzioni benefiche per il corpo, tra le quali quella di eliminare le impurità, come i rifiuti metabolici e le sostanze tossiche, tramite la pelle. Sudare aiuta anche il corpo a regolare automaticamente la propria temperatura, che aumenta in modo consistente quando ci si allena, soprattutto se lo si fa ad alta intensità, e che proprio questo evento fisiologico aiuta a far tornare nella norma.

Quali sono i rischi di sudare troppo? Ogni volta che si suda la quantità di liquidi corporei diminuisce. Se si perdono troppi liquidi per una eccessiva sudorazione, il risultato può essere la disidratazione, che si verifica quando non si assumono abbastanza liquidi per compensare quelli persi. Questa condizione può compromettere molte funzioni corporee, quindi è bene non sottovalutarne i sintomi, che vanno dalla secchezza delle fauci a vertigini e senso di svenimento, ma possono comprendere anche urine scure o minime, confusione mentale e respirazione o battito cardiaco accelerati. Se durante un allenamento si avvertono questi sintomi è necessario idratarsi subito e contattare un medico. Per prevenire la disidratazione, assicurarsi di bere abbastanza acqua ogni giorno e in particolar modo prima, durante e dopo un allenamento.

Sudare fa bruciare calorie? In generale è bene dire che non esiste correlazione tra quanto si suda e quante calorie si consumano, anche se in minima parte la sudorazione può effettivamente influenzare la quantità di calorie bruciate. Questo avviene perché il corpo utilizza le calorie per iniziare a sudare poiché le ghiandole sudoripare si avvalgono del glucosio come energia per funzionare. Questa funzione rientra nel metabolismo, che comprende ogni processo di utilizzo o conversione di energia nel corpo ma non incide in modo significativo sul dimagrimento.

Perché non tutti sudano allo stesso modo? La quantità di sudore che un soggetto emana è influenzata da diversi fattori, legati al funzionamento delle ghiandole sudoripare e all'acclimatazione della temperatura. Quanto si suda dipende prima di tutto dal numero di ghiandole sudoripare che si possiedono, che da persona a persona è estremamente variabile, e dal loro livello di attività, che è al massimo durante la pubertà, soprattutto nei maschi. La sudorazione dipende anche dall'acclimatazione alla temperatura, anch'esso variabile per ogni persona.