Strong Nation: Cos'è e Come Funziona

Ballare è uno dei modi più divertenti per tenersi in forma e proprio per questo, negli anni, si sono sviluppate diverse discipline che coniugano i movimenti della danza con quelli del fitness .

Tutti i passi si eseguono seguendo una base musicale ma, a differenza di altri allenamenti del genere, in questo caso i movimenti nascono prima della musica , non si adattano a essa. Il programma di Strong Nation™ , infatti, si basa su metodi scientifici all'avanguardia e usa brani musicali ricavati da processi di ingegneria inversa, che combaciano perfettamente a ogni movimento previsto dal workout.

Come funziona

Strong Nation™ è un allenamento total body. La lezione originale è piuttosto impegnativa e complessivamente si svolge nell'arco di un'ora, ma esiste anche un'opzione da 30 minuti che offre comunque un allenamento per tutto il corpo. Non richiedendo particolare attrezzatura si può svolgere in qualunque luogo e può essere inserito in qualsiasi momento delle giornata.

La versione standard di 60 minuti si divide in tre fasi. La prima di riscaldamento è seguita da quattro segmenti principali chiamati quadranti e caratterizzati ognuno da un obiettivo e un livello di intensità specifici. Infine, si passa alla fase di raffreddamento e defaticamento a base di stretching.

Nella parte centrale, che rappresenta l'essenza dello Strong Nation™, si compie un allenamento HIIT, durante il quale i movimenti pliometrici ad alta intensità si alternano a movimenti a intensità più bassa. Fanno parte della prima categoria, ad esempio, ginocchio in alto, burpee, jumping jack, mentre della seconda affondi, squat, salto della corda, kickboxing.

L'intensità solitamente viene calibrata a seconda della preparazione fisica di chi pratica la disciplina.

Gli istruttori cambiano musica e sequenze frequentemente per essere sicuri che quest'allenamento risulti sempre impegnativo.