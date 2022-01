Strike zone fitness: come funziona l’allenamento per la pancia piatta

Lo Stike Zone si fonda sull' idea che il fulcro e baricentro del corpo umano risieda proprio nella zona addominale , più in alto per l'uomo, in basso per la donna e che quindi per ambire a un benessere psico fisico complessivo sia importante prendersene cura.

Il metodo Strike Zone è stato inventato dal personal trainer italiano Enrico Olivieri e consiste in un allenamento di tonificazione dei muscoli addominali che unisce diverse discipline anche molto diverse tra loro come kick boxing e yoga .

Per raggiungere l'obiettivo di un ventre piatto, oltre al mantenimento di un regime alimentare sano e bilanciato e a un allenamento cardio costante, è fondamentale allenare in modo corretto gli addominali , come suggerito dal metodo Strike Zone.

I quattro passaggi dell’allenamento Strike Zone

L'allenamento Strike Zone di divide in quattro fasi, ognuna delle quali abbinata a un elemento naturale e caratterizzata da esercizi specifici.

Prima fase

Denominata anche fase del fuoco, consiste nello svolgere un riscaldamento dinamico della durata media compresa tra i 12 e i 15 minuti. Gli esercizi più adatti per iniziare l'allenamento sono quelli tipici delle arti marziali come ginocchiate, uppercut e gomitate perché riscaldano velocemente il corpo, iniziano a porre sotto sforzo la parte addominale e permettono di dare libero sfogo all'energia. La musica ideale per accompagnare questi primi momenti di allenamento è quella rock, punk o metal.

Seconda fase

Identificato con l'elemento della terra, questo step richiede l'esecuzione di classici esercizi per addominali da svolgere a terra. Uno dei più comuni ed efficaci è il crunch, che si può svolgere nella sua versione base o, in caso di voglia portare l'allenamento a un livello di difficoltà maggiore, nella variante con la gamba alzata, oppure mantenendo l'equilibrio per alcuni minuti.

La musica idonea per questo momento, che dovrebbe durare circa 10 minuti, è quella pop.

Terza fase

Superata la metà del circuito si arriva alla fase che prende ispirazione dall'aria. Qui i movimenti iniziano a tendere verso un'idea di benessere non solo fisica ma più completa, che comprende anche la psiche. Proprio per questo gli esercizi sono tratti dallo yoga e prevedono movimenti morbidi e lenti, focalizzati soprattutto sulla ricerca e sul mantenimento dell'equilibrio. Il tempo da dedicare a questa fase oscilla tra i 12 e i 15 minuti e la musica ideale per accompagnarlo è quella Jazz.

Quarta fase

La parte conclusiva dell'allenamento Strike Zone è legata all'acqua e per eseguirla è richiesto di compiere movimenti del tai chi, della danza e del karate, utili per stirare i muscoli sollecitati nelle fasi precedenti e allungare così gli addominali. Si tratta di un momento di stretching defaticante al quale dedicare circa 10 minuti, lasciandosi intrattenere da musiche new age che riproducano i rumori della natura.

Ad unire tutte e quattro queste fasi è una componente fondamentale che non deve essere trascurata se si vuole portare avanti questo allenamento correttamente e raggiungere i risultati sperati: la respirazione.

Impararla correttamente è utile per incentivare i muscoli a lavorare. Inspirando si deve gonfiare la pancia premendo sul diaframma, mentre espirando si contraggono i muscoli addominali alleggerendo la fatica dell'esercizio.

Per incentivare i risultati, durante l'esecuzione di tutte le fasi dell'allenamento si possono tenere in mano dei pesetti ergonomici appositamente studiati dall'inventore del metodo Strike e chiamati moma.