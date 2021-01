Stretching: Quando e Come Farlo

Tuttavia, prima di spiegare quando e come fare stretching, è doveroso entrare nel merito di alcuni " tecnicismi " chiarendone il significato, perché troppo spesso utilizzati scorrettamente come fossero sinonimi.

Ognuno di questi ha effetti diversi sull'organismo, stimolando diversamente la capacità del muscolo (e in minima parte tendinea) di cedere ad una forza di "deformazione" eccentrica senza danneggiarsi ed ampliando quello che potremmo definire range of movement ( ROM ).

Tutte! O meglio, tutte quelle intrinseche dell' apparato locomotore . Nota : le ossa non cedono a questo genere di stimolo meccanico, per la tipica rigidezza imposta dall'idrossiapatite.

Per flessibilità si intende la capacità di allungarsi , mentre per elasticità il potenziale di tornare alla situazione iniziale .

Questo è proprio il caso di una limitazione imposta dalla capsula e dai legamenti, che logicamente va allenata in maniera diversa dallo stretching – non è un caso che si definiscano esercizi per la mobilità articolare .

Dal potenziale meno nocivo sui soggetti in accrescimento , è invece da "prendere" con le pinze negli adulti e, a parere dell'autore di questo articolo, da evitare in chi soffre di limitazioni funzionali o in chi non vanta un condizionamento di flessibilità adeguato – raggiungibile con un protocollo di stretching attivo.

Lo stretching passivo statico è il più indicato nei soggetti non condizionati per la flessibilità.

La respirazione è molto importante. Di tipo sia diaframmatico che toracico, ogni atto ha una durata complessiva di 10'' circa, rispettivamente 2-4'' per l'inspirazione 3-5'' per l'espirazione.

In linea generale, l'intensità dev'essere tale da sentire tensione ma non dolore , per un tempo complessivo di circa un minuto ad ogni rep , il tutto almeno per due o tre set. Il protocollo va ripetuto almeno 3-4 volte a settimana.

Per allenare la flessibilità muscolare il metodo più corretto è lo stretching di tipo passivo (ovvero, che asseconda la sola forza di gravità) e statico (in posizione immobile).

Raccomandazioni

Com'è deducibile, anche lo stretching dev'essere eseguito in condizioni ben precise.

Per prima cosa, è assolutamente raccomandabile evitare di "eccedere". La progressione dev'essere lenta e giudiziosa, soprattutto in età adulta o in terza età, e in particolare in chi non ha una storia da sportivo alle spalle o che soffre di particolare rigidità.

Come abbiamo già detto, sarebbe meglio iniziare con esercizi statici e passivi, per passare eventualmente agli attivi, dinamici e infine ai forzati.

È indispensabile fare stretching solo con muscoli e articolazioni calde. Raccomandiamo blanda attività aerobica, meglio se specifica per i distretti da allungare, seguita dall'introduzione progressiva degli allungamenti.

Lo stretching, per chi non lo sapesse, non è una forma di riscaldamento. Addirittura, se praticato intensamente, può peggiorare la performance di forza e destabilizzare certi movimenti. Quindi, se inserito prima di una prestazione, meglio eseguirlo con moderazione e assolutamente non in sostituzione al riscaldamento generale, specifico e all'attivazione o avvicinamento.

Allo stesso tempo, si sconsiglia di fare stretching in caso di muscolatura appena allenata intensamente, ad esempio dopo protocolli di forza o ipertrofia, e in generale se totalmente esaurita.