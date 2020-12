A Cosa Serve A cosa serve lo stretching per le gambe? Lo stretching per le gambe ha essenzialmente due funzioni: Preventiva su certi infortuni

Curativa sui crampi muscolari. Stretching per le gambe: rimedio per i crampi muscolari Lo stretching per le gambe è quindi l'unico rimedio per le contrazioni muscolari involontarie, a prescindere da quali siano le cause scatenanti, e si presume che - eseguito regolarmente - possa anche aiutare a prevenirli. Nota: le opinioni a riguardo sono discordanti. Possono favorire la remissione dei crampi anche i massaggi ed il riscaldamento della zona interessata. Ottimizzano la prevenzione dei crampi muscolari: un adeguato abbigliamento, una preparazione atletica adeguata, il riscaldamento muscolare e l'apporto nutrizionale equilibrato (acqua, magnesio, potassio, carboidrati ecc). Per maggiori informazioni sui crampi muscolari si consiglia la lettura dell'articolo dedicato. Stretching per le gambe: prevenzione degli infortuni Eseguire regolarmente lo stretching per le gambe è l'unico intervento preventivo realmente efficace per gli infortuni puramente muscolari. La correlazione statistica tra stretching delle gambe e riduzione dell'incidenza di infortuni muscolari riguarda soprattutto le contratture; sembrano diminuire comunque anche gli inconvenienti più gravi come stiramenti e strappi muscolari. Non è da escludere che ottimizzando l'elasticità dei muscoli e, di conseguenza, la padronanza dei movimenti nelle posizioni critiche, possa anche diminuire l'incidenza delle distorsioni o altri infortuni correlati. Stretching per le gambe: bufale Lo stretching non migliora lo smaltimento dell'acido lattico e, più in generale, non velocizza il recupero muscolare. Non migliora la performance di forza e di resistenza. Inoltre, non ha alcun effetto di tipo estetico (riduzione cellulite ecc).

Esercizi Esercizi di stretching per le gambe Gli esercizi di stretching per le gambe sono molto numerosi. Si potrebbero classificare in base ai singoli muscoli interessati o, più facilmente, in base alla funzione motoria degli stessi (includendo più gruppi muscolari). Nota: gli esercizi di allungamento per le gambe "propriamente dette" sono quelli per il polpaccio e per i tibiali; alcuni riguardano la pianta e le dita dei piedi. Al contrario, quando si parla di stretching per le gambe si è soliti indicare gli esercizi specifici per tutti i compartimenti della coscia e per i glutei. Esercizi per lo stretching dei glutei Esercizi per lo stretching dei glutei: Gli esercizi di stretching del grande gluteo si basano principalmente sul movimento di flessione e rotazione interna del femore; in pratica, chiudendo l'angolo tra coscia e addome Gli esercizi di stretching del medio gluteo e del tensore della fascia lata si basano principalmente sul movimento di adduzione e rotazione esterna del femore; in pratica, chiudendo l'angolo tra le cosce ed incrociandole fino ad oltre l'asse mediale. Esercizi per lo stretching delle cosce Esercizi per lo stretching della coscia: Gli esercizi di stretching per i flessori del femore (retto femorale del quadricipite e ilio-psoas) si basano principalmente sul movimento di estensione del femore sul bacino, aprendo l'angolo tra coscia e addome. Nota: vengono spesso accorpati a protocolli di allungamento di tutti i muscoli che si inseriscono sull'anca  Stretching Muscoli dell'Anca Vai alla Pagina del Video

Guarda il video su youtube Gli esercizi di stretching per i muscoli estensori della gamba (vasto laterale, intermedio e laterale, sartorio, pettineo) si basano principalmente sul movimento di flessione della gamba, chiudendo l'angolo tra il polpaccio e la coscia Gli esercizi di stretching per i muscoli flessori della gamba (bicipite femorale, semitendinoso, semimembranoso - è coinvolto anche il tensore della fascia lata) si basano principalmente sul movimento di estensione della gamba fino alla totale apertura del ginocchio, ruotando contemporaneamente il bacino in avanti  Stretching Muscoli Posteriori della Coscia Vai alla Pagina del Video

Guarda il video su youtube Gli esercizi di stretching per i muscoli adduttori della coscia (gracile, adduttore breve, adduttore lungo, grande adduttore) si basano principalmente sul movimento di abduzione del femore; in pratica, aprendo l'angolo interposto tra le cosce Esercizi per lo stretching delle gambe Esercizi per lo stretching della gamba: Gli esercizi di stretching per i flessori plantari o più volgarmente polpacci (gastrocnemio o gemelli e soleo o tricipite della sura) si basano principalmente sul movimento di estensione, chiudendo l'angolo tra il dorso del piede e la gamba. Gli esercizi di stretching per gli adduttori plantari si basano sull'abduzione del piede e per gli abduttori sull'adduzione; gli esercizi per gli estensori plantari sono generalmente limitati dalla scarsa mobilità della caviglia in flessione plantare.