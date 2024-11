Come si fa lo stretching alle gambe per migliorare l'elasticità?

Lo stretching per le gambe è una pratica molto diffusa in ambito sportivo. Ha varie finalità e può essere svolto con tecniche ed esercizi differenti. In questo articolo, dopo un breve ripasso generale, osserveremo nel dettaglio tutti gli aspetti fondamentali dello stretching per le gambe. (fonte: Shutterstock)

Stretching e mobilità Stretching, in ambito sportivo, è sinonimo di "allungamento muscolare". Questo perché favorisce l'estensibilità dei tessuti che compongono i muscoli, costituiti non solo dalle fibre motorie (trattenute da alcune proteine specializzate), ma anche dalle guaine di tessuto connettivo (con funzione di rivestimento e contenimento). Alcuni confondono gli esercizi di stretching con quelli di mobilità articolare, ma i due protocolli hanno finalità sostanzialmente diverse. Entrambi definiscono la capacità di movimento; tuttavia, gli esercizi di mobilità intervengono prevalentemente sulle capsule connettivali delle articolazioni. Va poi rammentato che la maggior parte degli esercizi ha sia una componente di allungamento che di mobilità articolare, in percentuali variabili a seconda del caso.

Quali sono i benefici dello stretching per le gambe? Lo stretching per le gambe ha essenzialmente due funzioni: Preventiva su certi infortuni

Curativa sui crampi muscolari. Lo stretching per le gambe è quindi l'unico rimedio per le contrazioni muscolari involontarie, a prescindere da quali siano le cause scatenanti, e si presume che - eseguito regolarmente - possa anche aiutare a prevenirli. Nota: le opinioni a riguardo sono discordanti. Possono favorire la remissione dei crampi anche i massaggi ed il riscaldamento della zona interessata. Ottimizzano la prevenzione dei crampi muscolari: un adeguato abbigliamento, una preparazione atletica adeguata, il riscaldamento muscolare e l'apporto nutrizionale equilibrato (acqua, magnesio, potassio, carboidrati ecc). Per maggiori informazioni sui crampi muscolari si consiglia la lettura dell'articolo dedicato. Eseguire regolarmente lo stretching per le gambe è l'unico intervento preventivo realmente efficace per gli infortuni puramente muscolari. La correlazione statistica tra stretching delle gambe e riduzione dell'incidenza di infortuni muscolari riguarda soprattutto le contratture; sembrano diminuire comunque anche gli inconvenienti più gravi come stiramenti e strappi muscolari. Non è da escludere che ottimizzando l'elasticità dei muscoli e, di conseguenza, la padronanza dei movimenti nelle posizioni critiche, possa anche diminuire l'incidenza delle distorsioni o altri infortuni correlati. Stretching per le gambe: bufale Lo stretching non migliora lo smaltimento dell'acido lattico e, più in generale, non velocizza il recupero muscolare. Non migliora la performance di forza e di resistenza. Inoltre, non ha alcun effetto di tipo estetico (riduzione cellulite ecc).