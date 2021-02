Stretching da Letto: Cos'è, Come Funziona, Esercizi

Non sempre però, si ha a disposizione molto tempo per allenarsi e proprio chi la mattina avverte una maggiore difficoltà ad attivare corpo e mente, difficilmente è invogliato a compiere attività ginniche complesse.

Per iniziare la giornata con maggiore energia , dedicarsi allo svolgimento di un po' di attività fisica al mattino è una buona pratica consigliata a tutti, ma ancora di più a chi, durante le prime ore di veglia, avverte di non riuscire a svolgere le normali attività al 100%, ma di avere bisogno di un pieno di energia extra.

Stretching al mattino

Per ovviare al problema, un'ottima soluzione è quella di praticare, poco dopo aver aperto gli occhi, alcuni semplici esercizi di stretching.

Per agevolare ancora di più i pigri poco propensi allo sport, che con i mesi invernali si manifestano ancora più reticenti ad abbandonare il letto al suono della sveglia, accusando energie pari a zero, esiste un modo di fare stretching a fatica quasi zero: farlo direttamente dal letto.

Anche se può sembrare singolare si tratta di un'opzione da prendere in seria considerazione. Alcuni movimenti, infatti, non necessitano di superfici rigide per essere svolti nel modo migliore, né tanto meno per mantenere intatti tutti i loro benefici.