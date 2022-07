Stretching al muro: perché non si riescono a sollevare le gambe?

I motivi possono essere diversi ma quasi sempre riconducibili alla mancanza di flessibilità e mobilità in alcune aree del corpo. Queste nello specifico le difficoltà principali che si possono incontrare e come superarle.

Tuttavia, anche se si tratta di un esercizio che all'apparenza può sembrare semplice da svolgere, non tutti ci riescono ma al contrario alcuni riscontrano difficoltà, soprattutto nella parte iniziale, quando ci si deve avvicinare al muro e posizionarsi.

Fare stretching prima di andare a dormire può migliorare la qualità del sonno , quindi dedicarsi a questa attività la sera è estremamente consigliato. Il modo migliore è stendersi a terra, con il bacino vicino alla parete, e allungare le gambe verticalmente sul muro . Così, infatti, non si fa solo stretching ma si mette in atto una posizione yoga che aiuta a calmare la mente e il corpo.

Difficoltà ad avvicinare i fianchi al muro

Se i problemi iniziano subito, quando si cerca di avvicinare il bacino al muro, potrebbe essere colpa dei muscoli posteriori della coscia troppo stretti.

Mettersi con le gambe sul muro richiede lo stesso movimento di quando, da posizione eretta, ci si piega per raggiungere le dita dei piedi. Entrambi necessitano una quantità sufficiente di flessibilità al tendine del ginocchio ma se si conduce una vita particolarmente sedentaria e si rimane seduti per periodi prolungati ogni giorno, i muscoli posteriori della coscia, in particolare l'area verso la parte superiore del gruppo muscolare sotto i glutei, tenderanno a restringersi. Questo porta tensione al tendine del ginocchio, che può influire sulla capacità di portare le ginocchia verso il petto e quindi di fare l'esercizio al muro.

Per migliorare la situazione e riuscire ad approcciarsi a questo tipo di stretching può essere utile fare esercizi di allungamento del ginocchio verso il petto, soprattutto prima di avvicinarsi al muro, così da aumentare temporaneamente la gamma di movimento all'anca e rendere più facile l'esecuzione.