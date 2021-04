Conseguenze deIlo stress cronico

Gli effetti sgradevoli dello stress improduttivo e sprecato, i soli a cui in genere si fa riferimento parlando di stress, costituiscono quel moderno e molto diffuso malessere che Selye chiamò distress. Esempi di distress sono le condizioni che generano lo stato di preallarme ma non consentono di giungere a una risoluzione del conflitto: la perdita di un congiunto, la perdita del lavoro ecc.

Già nel 1986, un sondaggio pubblicato nella rivista medica americana "Prevention" accertò che i sintomi da stress negativo erano frequenti nell'89% della popolazione americana adulta, con periodicità settimanale nel 59% dei casi; queste percentuali indubbiamente alte appaiono oggi come caute e inferiori alla realtà. Nel 1983, un articolo apparso sulla rivista "Time", rivelò che i farmaci più venduti in America settentrionale, dopo l'aspirina e i tranquillanti Valium e Librium, erano il Tagamet, contro l'ulcera gastrica e l'Inderal, contro l'ipertensione arteriosa. Lo stesso articolo affermò inoltre che un quinto delle maggiori organizzazioni aziendali aveva già istituito per i propri dipendenti, speciali corsi di addestramento alla gestione dello stress.

Da tali cifre, certamente aumentate negli ultimi decenni, risulta chiaro che lo stress è per molta gente un'esperenza negativa piuttosto che una fonte di energie salutari.

Gli studiosi del "Canadian Institue of Stress", dopo aver eseguito un'analisi statistica su persone con sintomi tipici del distress a cui furono poste delle domande tratte da un questionario chiamato "Stress Inventory System" (inventario sistematico dello stress), hanno definito cinque fasi del distress cronico (stanchezza cronica, problemi interpersonali, turbe emotive, dolori cronici, patologie da stress).

a cura del dott. Giovanni Chetta